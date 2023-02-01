Нанесение макияжа

Шаг первый – подготовка кожи к макияжу

Протираем лицо ватным диском, смоченным в тонике

Наносим на лицо увлажняющий базовый крем.

Ждём несколько минут, чтобы крем растворился на лице и всякий в кожу

За это время накладываем увлажняющие патчи под глаза

Также за это время накладываем увлажняющий бальзам на уста.

Далее наносим тональный крем (в соответствии с типом вашей кожи)

Каждое средство наносим тонким слоем!





Шаг второй – консилер и контурирование

Наносим консиллер под глаза

Легкими движениями растушевываем консиллер пальцами

При необходимости производим контурирование средствами кремообразной текстуры:

Наносим светлый корректор

под глазами

по спинке носа

по центру лба

в "ямочке" над подбородком

Наносим темный корректор

под скулами

по бокам носа

на висках

Растушевываем средства контурирования специальной кисточкой или спонжем, чтобы сделать переход от одного тона к другому незаметным.

Шаг третий – брови и глаза

Красим брови тенями, карандашом или специальной помадой для бровей. Далее делаем макияж глаз

Лайфхак 1

Чтобы качественно окрашивать нижние ресницы, используем ложку. Подкладываем ее под глаз. Наносим тушь на нижние ресницы (все лишнее останется на ложке, а не под глазом)

Лайфхак 2

Для придания яркости и выразительности взгляда, добавляем немного хайлайтера:

у внутренних углов глаз

тонкими полосами под бровки

по центру верхнего века

Лайфхак 3

Чтобы тени выглядели ярче, закрашиваем верхнее веко белым карандашом.





Шаг четвертый – губы

Наносим на губы помаду

Лайфхак 1

Если в ваших планах сделать большее упор на губы, а не на глаза – измените последовательность третьего и четвертого шагов.

Лайфхак 2

Чтобы придать губам визуального 3D-объема – нанесите на центр нижней губы немного светлых сатиновых теней и растушуйте легонько пальчиком

Пятый шаг – завершение