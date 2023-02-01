Как правильно наносить макияж?
Правильный порядок нанесения макияжа и несколько женских лайфхаков. Подбирайте только качественную косметику проверенного производителя
Нанесение макияжа
Шаг первый – подготовка кожи к макияжу
- Протираем лицо ватным диском, смоченным в тонике
- Наносим на лицо увлажняющий базовый крем.
- Ждём несколько минут, чтобы крем растворился на лице и всякий в кожу
- За это время накладываем увлажняющие патчи под глаза
- Также за это время накладываем увлажняющий бальзам на уста.
- Далее наносим тональный крем (в соответствии с типом вашей кожи)
Каждое средство наносим тонким слоем!
Шаг второй – консилер и контурирование
- Наносим консиллер под глаза
- Легкими движениями растушевываем консиллер пальцами
При необходимости производим контурирование средствами кремообразной текстуры:
Наносим светлый корректор
- под глазами
- по спинке носа
- по центру лба
- в "ямочке" над подбородком
Наносим темный корректор
- под скулами
- по бокам носа
- на висках
Растушевываем средства контурирования специальной кисточкой или спонжем, чтобы сделать переход от одного тона к другому незаметным.
Шаг третий – брови и глаза
Красим брови тенями, карандашом или специальной помадой для бровей. Далее делаем макияж глаз
Лайфхак 1
Чтобы качественно окрашивать нижние ресницы, используем ложку. Подкладываем ее под глаз. Наносим тушь на нижние ресницы (все лишнее останется на ложке, а не под глазом)
Лайфхак 2
Для придания яркости и выразительности взгляда, добавляем немного хайлайтера:
- у внутренних углов глаз
- тонкими полосами под бровки
- по центру верхнего века
Лайфхак 3
Чтобы тени выглядели ярче, закрашиваем верхнее веко белым карандашом.
Шаг четвертый – губы
Наносим на губы помаду
Лайфхак 1
Если в ваших планах сделать большее упор на губы, а не на глаза – измените последовательность третьего и четвертого шагов.
Лайфхак 2
Чтобы придать губам визуального 3D-объема – нанесите на центр нижней губы немного светлых сатиновых теней и растушуйте легонько пальчиком
Пятый шаг – завершение
- Пушистой кисточкой распределяем пудру по лицу
- Добавляем на скулы румяна
- Легко проводим хайлайтером по выступающим частям лица.
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