Как правильно говорить с бойцами с ампутациями

От редакции: этот текст по просьбе Еспресо подготовили представители Львовского подразделения общественной организации СУВИАТО , которая уже больше года занимается реабилитацией военных.

В этой статье мы обобщили свой опыт общения с бойцами на протезах и дополнительно побеседовали с другом-ветераном, потерявшим ногу ниже колена в Бахмуте.

Далее вы узнаете:

Есть ли особенности в разговорах с ветеранами с ампутациями

Как корректно называть бойцов на протезах

Как можно затронуть тему об ампутации

Как поддержать человека без конечности

Есть ли особенности в разговорах с ветеранами с ампутациями

В целом, говорить с бойцами на протезах можно на любые темы, но лишний раз напоминать о войне, расспрашивать об особенностях боевых действий не стоит. Это может травмировать человека, вызвать неприятные воспоминания. Бойцы на костылях или на протезах остаются обычными людьми, которым интересно говорить на обычные темы: о море, природе, рыбалке, о мирной жизни.

Не надо выражать соболезнования, жаль, проявлять излишнюю заинтересованность в инвалидности, если вы не очень близкий человек для бойца. Ветераны с ампутациями не чувствуют и не хотят чувствовать себя чем-то ограниченными, наоборот, они радуются и наслаждаются жизнью: если что-то теряешь, то благодарен за то, что Бог дал второй шанс.

Не стоит также шутить об инвалидности. Военные с ампутациями могут шутить и не на такие темы, военный юмор — это отдельный разговор. Но гражданским это делать не стоит.

Фото: Фото с мероприятия реабилитации для ветеранов «Свои среди своих» от СУВИАТО



Как корректно называть бойцов на протезах

Лучше обращаться к людям по имени и не делать акцент на ампутациях, не привлекать к этому лишнего внимания. Но точно не говорить «с ограниченными возможностями», «инвалид», «ампутант», «человек с особыми потребностями». Бойцы между собой говорят на языке фактов: «нет ноги, руки, конечности», «тяжелое ранение, нет двух рук» или «с ампутацией обеих ног». Лучше всего спросить у человека, как правильно и приемлемо его называть.

Как можно затронуть тему об ампутации

Вопросы: «Где тебя так? Как это произошло?" - воспринимаются военными с ампутацией нормально, как человеческий интерес. Обычно люди готовы рассказать свою историю, многим становится легче.

Но не говорите на тему ампутации и протезирования легкомысленно. Кроме ранения и потери конечности, люди фактически заново учились ходить или писать, приложили много усилий, чтобы научиться пользоваться протезами. Все, кто ходит на них – титаны.

Фото: Фото с мероприятия реабилитации для ветеранов «Свои среди своих» СУВИАТО

Как поддержать человека без конечности

Люди на протезах не нуждаются в нашем с вами сочувствии. Не нужно бросаться помогать открыть дверь, брать человека под локоть, если вас об этом явно не попросили. Но вы можете вежливо выразить человеку свое уважение и благодарность, как и любому другому военному. Если уж очень хотите помочь, то спросите, не нужна ли какая-либо помощь. Не нарушайте личные границы человека.

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