Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Как правильно говорить с бойцами с ампутациями

Как правильно говорить с бойцами с ампутациями

26 октября, 2023 четверг
15:56
Статьи

Чем дольше война, тем чаще можно встретить на улицах военных без конечностей. К сожалению, многие гражданские не знают, как общаться с такими бойцами. Возможно, даже не задумываются, стоит ли лишний раз напоминать о войне, не тронет ли за живое вопрос об ампутации, следует ли навязывать свою помощь, если об этом не просят

От редакции: этот текст по просьбе Еспресо подготовили представители Львовского подразделения общественной организации СУВИАТО , которая уже больше года занимается реабилитацией военных.

В этой статье мы обобщили свой опыт общения с бойцами на протезах и дополнительно побеседовали с другом-ветераном, потерявшим ногу ниже колена в Бахмуте.

Далее вы узнаете:

  • Есть ли особенности в разговорах с ветеранами с ампутациями
  • Как корректно называть бойцов на протезах
  • Как можно затронуть тему об ампутации
  • Как поддержать человека без конечности

Есть ли особенности в разговорах с ветеранами с ампутациями

В целом, говорить с бойцами на протезах можно на любые темы, но лишний раз напоминать о войне, расспрашивать об особенностях боевых действий не стоит. Это может травмировать человека, вызвать неприятные воспоминания. Бойцы на костылях или на протезах остаются обычными людьми, которым интересно говорить на обычные темы: о море, природе, рыбалке, о мирной жизни.

Не надо выражать соболезнования, жаль, проявлять излишнюю заинтересованность в инвалидности, если вы не очень близкий человек для бойца. Ветераны с ампутациями не чувствуют и не хотят чувствовать себя чем-то ограниченными, наоборот, они радуются и наслаждаются жизнью: если что-то теряешь, то благодарен за то, что Бог дал второй шанс.

Не стоит также шутить об инвалидности. Военные с ампутациями могут шутить и не на такие темы, военный юмор — это отдельный разговор. Но гражданским это делать не стоит.

Фото із заходу реабілітації для ветеранів «Свої серед своїх» СУВІАТО

Фото: Фото с мероприятия реабилитации для ветеранов «Свои среди своих» от СУВИАТО


Как корректно называть бойцов на протезах

Лучше обращаться к людям по имени и не делать акцент на ампутациях, не привлекать к этому лишнего внимания. Но точно не говорить «с ограниченными возможностями», «инвалид», «ампутант», «человек с особыми потребностями». Бойцы между собой говорят на языке фактов: «нет ноги, руки, конечности», «тяжелое ранение, нет двух рук» или «с ампутацией обеих ног». Лучше всего спросить у человека, как правильно и приемлемо его называть.

Как можно затронуть тему об ампутации

Вопросы: «Где тебя так? Как это произошло?" - воспринимаются военными с ампутацией нормально, как человеческий интерес. Обычно люди готовы рассказать свою историю, многим становится легче.

Но не говорите на тему ампутации и протезирования легкомысленно. Кроме ранения и потери конечности, люди фактически заново учились ходить или писать, приложили много усилий, чтобы научиться пользоваться протезами. Все, кто ходит на них – титаны.

Фото із заходу реабілітації для ветеранів «Свої серед своїх» СУВІАТО

Фото: Фото с мероприятия реабилитации для ветеранов «Свои среди своих» СУВИАТО

Как поддержать человека без конечности

Люди на протезах не нуждаются в нашем с вами сочувствии. Не нужно бросаться помогать открыть дверь, брать человека под локоть, если вас об этом явно не попросили. Но вы можете вежливо выразить человеку свое уважение и благодарность, как и любому другому военному. Если уж очень хотите помочь, то спросите, не нужна ли какая-либо помощь. Не нарушайте личные границы человека.

Если эта статья была вам полезна, распространите ее среди знакомых и друзей. Больше информации о деятельности организации СУВИАТО (Союз участников, ветеранов, людей с инвалидностью АТО и боевых действий) можно найти на официальной странице в фейсбуке или телеграме.

Новости
Медицина
военные силы Украины
Объясняем
Читайте также:
Автор Алексей Голобуцкий
27 октября, 2023 пятница
"Слуга" Мазурашу хочет легализовать "уклонистов"
У містах України дружини військових провели пікети з вимогою демобілізації
27 октября, 2023 пятница
В городах Украины жены военных, воюющих более 1,5 лет, провели пикеты с требованием демобилизации
27 октября, 2023 пятница
США по приказу Байдена нанесли удары по объектам Ирана в Сирии
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово.
00:56
Пентагон
Сдерживание противников и уверенность партнерам: США будут разрабатывать новый тип ядерной бомбы
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
22:46
Эксклюзив
Владимир Огрызко
После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
22:45
Байден встретился с главой МИД Китая
22:12
Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина
22:09
Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
21:59
Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
21:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели
21:39
В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков
21:31
Обновлено
ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
21:30
Обновлено
Олег Царёв
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
21:09
Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
20:39
Обновлено
Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых
20:13
Матеуш Моравецкий
Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства
20:06
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
20:04
Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
20:03
Обзор
Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных
20:03
OPINION
Без участия представителей власти "спецоперации" мародеров были бы невозможны
19:50
Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему
19:45
РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
19:28
Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну
19:28
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
19:22
Эксклюзив
Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо
19:10
Инфографика
ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной
19:00
Обзор
Победные новости 611-го дня войны: в оккупированном Севастополе взорвался противоминный российский катер, а словенская фирма тайно поставляет в Украину беспилотники для наблюдения
18:56
Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
18:49
OPINION
"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий
18:49
Партизаны нашли российскую систему ПВО неподалеку Симферополя
18:42
Эксклюзив
"Ситуация на десятилетия, постоянно находим взрывчатку": глава Изюмского РВА рассказал о разминировании территории
18:42
РФ атаковала с беспилотника Михайловку на Херсонщине: ранены супруги
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV