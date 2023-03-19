Десантис, потенциальный кандидат в президенты вместо Трампа, заявил, что война в Украине — это территориальный спор, и что помощь Украине не в интересах США.

Все эти заявления являются всего лишь предвыборной борьбой. Республиканцы никогда не займут более слабую позицию по отношению к России или Китаю, чем демократы. И вот почему:

1. Республиканцы преимущественно являются ястребами. Среди них много бывших военных и правоохранителей. Сам Десантис — бывший военный, служивший в Ираке. Они консервативны и всегда за агрессивную политику безопасности. Большинство военных конфликтов с вмешательством США происходило при республиканских президентах.

Республиканцы преимущественно являются ястребами. Среди них много бывших военных и правоохранителей. Сам Десантис - бывший военный, служивший в Ираке. Они консервативны и всегда за агрессивную политику безопасности. Большинство военных конфликтов с вмешательством США происходило при республиканских президентах.

2. Я добавил интересный график – это финансирование демократов и республиканцев американскими вооруженными компаниями. Как видите, они в большей степени поддерживают республиканцев, при которых у них явно растут продажи.

3. Предвыборная риторика имеет мало общего с последующим президентством. Доказательством тому является Трамп. Вот несколько примеров его заявлений.

12.07.2014 – надо признать его (Путина) заслуги перед страной — на международной арене у него очень мощный престиж;

27.07.2016 – мы это рассмотрим. Думаю так (возможность признания Крыма);

01.08.2016 – вы хотите получить третью мировую, чтобы вернуть его (Крым) обратно;

15.10.2018 – Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла.

Поэтому сохраняйте спокойствие и не путайте предвыборную борьбу с политикой США. Я на 100% уверен, что при республиканцах мы получим больше и быстрее, чем при демократах. Такова практика.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист