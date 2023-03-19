Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Как правильно читать заявления американских республиканцев
OPINION

Как правильно читать заявления американских республиканцев

Виктор Андрусив
19 мартa, 2023 воскресенье
08:03
Мнение

Каждое скептическое заявление представителей республиканцев вызывает у нас серьезную истерику

Десантис, потенциальный кандидат в президенты вместо Трампа, заявил, что война в Украине — это территориальный спор, и что помощь Украине не в интересах США.

Все эти заявления являются всего лишь предвыборной борьбой. Республиканцы никогда не займут более слабую позицию по отношению к России или Китаю, чем демократы. И вот почему:

1. Республиканцы преимущественно являются ястребами. Среди них много бывших военных и правоохранителей. Сам Десантис — бывший военный, служивший в Ираке. Они консервативны и всегда за агрессивную политику безопасности. Большинство военных конфликтов с вмешательством США происходило при республиканских президентах.

Республиканцы преимущественно являются ястребами. Среди них много бывших военных и правоохранителей. Сам Десантис - бывший военный, служивший в Ираке. Они консервативны и всегда за агрессивную политику безопасности. Большинство военных конфликтов с вмешательством США происходило при республиканских президентах.

2. Я добавил интересный график – это финансирование демократов и республиканцев американскими вооруженными компаниями. Как видите, они в большей степени поддерживают республиканцев, при которых у них явно растут продажи.

3. Предвыборная риторика имеет мало общего с последующим президентством. Доказательством тому является Трамп. Вот несколько примеров его заявлений.

  • 12.07.2014 – надо признать его (Путина) заслуги перед страной — на международной арене у него очень мощный престиж;
  • 27.07.2016 – мы это рассмотрим. Думаю так (возможность признания Крыма);
  • 01.08.2016 – вы хотите получить третью мировую, чтобы вернуть его (Крым) обратно;
  • 15.10.2018 – Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла.

Поэтому сохраняйте спокойствие и не путайте предвыборную борьбу с политикой США. Я на 100% уверен, что при республиканцах мы получим больше и быстрее, чем при демократах. Такова практика.

Источник

Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
война с Россией
США
оружие для Украины
Читайте также:
Автор
16 мартa, 2023 четверг
Скупить все за бесценок. Какой план готовит Китай для Украины после войны
Олексій Данілов
17 мартa, 2023 пятница
"Очевидные вещи, но об этом никто не говорит": Данилов раскрыл один из глобальных планов Путина
В’ячеслав Богуслаєв
18 мартa, 2023 суббота
Экс-главу "Мотор Сичи" Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
19 мартa
09:09
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
08:49
Сербия и Косово приняли соглашение о нормализации отношений, - Боррель
08:30
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6.8, по меньшей мере 16 человек погибли
08:14
За сутки ВСУ ликвидировали 710 военных РФ, 21 танк, 8 артсистем и 3 средства ПВО
07:52
К югу Африки обрушился циклон "Фредди": в Малаве погибли уже более 400 человек
07:32
Израиль обстреляли из района сектора Газа
07:17
Пригожин создает инфоповоды, чтобы объяснить несостоятельность "Вагнера" захватить Бахмут, - ISW
06:58
Российские госСМИ утверждают, что Путин посетил Мариуполь
06:41
РФ направляет усиление под Угледар, а ВСУ отразили 83 российских атаки на 5 направлениях
06:22
НАТО солдат
НАТО могут усилить восточную границу Альянса с РФ размещением до 300 тыс. военных, - Politico
00:28
Россияне завезут на оккупированные территории гастролеров-врачей, - Центр нацсопротивления
2023, суббота
18 мартa
23:35
Сборная Украины получила "золото" на КМ по артистическому плаванию
22:56
Издание FourFourTwo признало украинца Зинченка лучшим левым защитником мира
22:24
Россияне обстреляли 4 общины Сумской области
21:57
"Я не прочь подать в отставку. Но проблема сейчас в другом", - Луческу
21:48
США депортирует сбежавших от мобилизации россиян - The Guardian
21:43
Эксклюзив
Виталий Портников
Это не шутка, что Путин все время чувствует себя воплощением Каддафи, а сейчас понимает, что ордер на его арест – это черная метка, – Портников
21:30
Эксклюзив
Для стран Ближнего Востока гегемония Китая сейчас удобнее, - международный эксперт Войджер
21:27
Стефанчук показал заявление на увольнение от Шкарлета, где тот написал свою фамилию с ошибкой
21:23
"Есть только один субъект, который разрушает жизнь – это Россия", - Зеленский
21:00
Эксклюзив
Дональд Трамп
Антиукраинскую пропаганду в США ведет не только кремлевский агент Трамп, - Пионтковский
20:58
Морпехи уничтожили 20 российских окупантов и РСЗО "Ураган"
20:55
ANKA 3
Турки показали реактивный ударный беспилотник ANKA 3
20:37
Военная администрация эвакуировала всех детей из Часового Яра, недалеко от Бахмута
20:19
Цыганков оформил дубль и стал лучшим игроком матча "Райо Вальекано" - "Жирона"
20:16
Эксклюзив
Для Путина удержание контроля над Крымом является вопросом сохранения своей жизни, - Чубаров
20:15
Верещук обратилась к российским омбудсменам с требованием предоставить списки украинских сирот, депортированных в РФ
20:07
OPINION
Путин будет исследовать ДНК России. В Гааге
19:49
Эксклюзив
Будут логичными попытки РФ повредить международную транспортную коммуникацию, - эксперт Войджер
19:45
Дмитрий Медведев
Медведев призвал американцев к протестам: "В бой!"
19:32
Россия готовит акции во Франции и Бельгии против поставок самолетов в Украину, - СМИ
19:21
Обновлено
Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минпромышленности
19:12
Обновлено
Россияне обстреляли Краматорск: по меньшей мере 2 человека погибли, 8 ранены, трое из них в тяжелом состоянии
19:08
Украинские военные поразили 7 районов сосредоточения личного состава оккупантов, - Генштаб
19:00
Эксклюзив
Си Цзиньпин надеется, что ему удастся спасти Путина и извлечь его из безнадежного положения, - Пионтковский
18:40
На Донеччине бойцы получили от Порошенко DAF, рации, дроны с тепловизорами и Старлинки
"Готовимся к контрнаступлению". В Донецкой области бойцы получили от Порошенко DAF, рации, дроны с тепловизорами и Старлинки
18:34
Эксклюзив
Кремль в глобальном пространстве будет расширять конфликт гибридными методами, – международный эксперт Войджер
18:02
OPINION
Правительство определилось с приоритетами развития Украины
17:07
Враг обстрелял Константиновку: 6 раненых, повреждены дома и торговый центр
17:00
"Зерновое соглашение" продлили на 120 дней
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV