Ракетный удар по Польше — более чем сознательная вещь.

Главная причина удара: показать своему народу, что коллективный Запад – трусы, которые ничем не смогут ответить на прямой удар по их территории. Вторая веская причина — шантаж Запада по принуждению к переговорам. Позволю себе высказать свое мнение: не было бы заявлений американских чиновников о целесообразности переговоров, не было бы и этого удара. Эти заявления Путин всегда воспринимал как слабость.

НАТО проведет консультации, которые ничем весомыми не завершатся. Россияне будут кричать из своих утюгов об испуганном Западе и требовать переговоров без предварительных условий

Этот удар нужен РФ именно сейчас, когда россияне вышли из Херсона и параллельно получили жесткую оплеуху от Китая и США, которые совместно запретили им шантажировать Украину и мир ядерным оружием. Русский народ от этого просто счастлив. Удар по ферме в Польше и потеря Херсона для россиянина вещи более чем релевантны.

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НАТО проведет консультации, которые ничем весомыми не завершатся. Россияне будут кричать из своих утюгов об испуганном Западе и требовать переговоров без предварительных условий.

Думаю, этим ударом россияне не приблизили, а отдалили столь нужные им переговоры. Поэтому, к сожалению, нельзя исключать и дальше подобных провокаций (возможно, что и с территории Беларуси). Россияне в очередной раз пробуют примитивно поднять ставки. Но второй подобный удар с большой долей вероятности уничтожит даже призрачные переговоры. Хотя и не заставит Запад начать направлять свои войска в Украину.

Но теперь от поставок ПВО зависит и безопасность самого НАТО.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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