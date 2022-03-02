Об этом напоминают в Центре общественного здоровья в Украине, передает Еспресо.TV .

Оказавшись под завалами, вызовите на помощь. Если кто-то откликнулся на ваш голос, сообщите, где вы находитесь и в каком состоянии. Дождитесь, пока спасатели вас освободят.

Если никто вас не слышит, попробуйте высвободить конечности. Определите, какие предметы на вас упали. Если они подъемные, начинайте осторожно разбирать завал. Внимание! Старайтесь не задеть тот предмет, на котором держится остальное.

Если не можете определить, чем вас завалило, или эти предметы - слишком тяжелые, продолжайте звать на помощь. Не получили ответа – пробуйте с большими силами разобрать завал. Когда удастся освободиться, осмотрите себя и (при необходимости) окажите первую помощь – остановите кровотечение и/или зафиксируйте сломанную конечность.

Что делать, если вам не удается выбраться из разрушенного здания?

Сообщите, что вы в опасности. Для этого попытайтесь дотянуться до мобильного телефона. Постучите по трубам или батареям отопления и громко позовите на помощь. Она обязательно прибудет, но поскольку сейчас ранняя весна, позаботьтесь о том, чтобы избежать переохлаждения. Постелите что-нибудь на пол, лягте на бок, подложив под себя руки и подтяните колени к груди.



Несмотря на распространенное мнение, в случае воздушной опасности укрываться в ванной нежелательно. От ударной волны может отколоться плитка. Также есть риск получить ожог, если будут повреждены трубы с горячей водой.