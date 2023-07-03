Как попасть в укрытие, расположен в школе: ответ КГГА
Чтобы попасть в укрытие, расположенное в учебных заведениях Киева, нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Причина – защита детей от диверсионных групп
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Там отметили, что ни одно укрытие в учебных заведениях столицы не определено непригодным, все они используются по назначению. Также в школах, в случае необходимости, базируются эвакуационные комиссии. Кроме того, в них расположены пункты несокрушимости.
"Чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дополнительно все учебные заведения столицы оснащены достаточным количеством камер наблюдения и "тревожной кнопкой", а три четверти заведений физически охраняет "Муниципальная охрана", - рассказали в КГГА. о мерах безопасности в укрытиях.
Там пояснили, что документы проверяют на защиту детей от диверсионных групп и террористических угроз.
Ситуация с укрытиями в Украине
В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, на котором поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.
12 июня ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.
23 июня на заседании СНБО было принято решение ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание укрытий. 26 июня президент Зеленский своим указом ввел это действие в действие.
3 июля глава МОН Оксен Лисовый сообщил, что в Украине укрытиями обеспечено 67,8% учебных заведений.
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