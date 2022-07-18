Как попасть на оккупированную территорию Луганской области: пошаговая инструкция от ОВА
Выезд осуществляется собственным транспортом по предварительной записи и через четко определенные блокпосты
Об этом сообщили в Луганской ОВА .
Для оформления выезда собственным транспортом на временно неподконтрольную территорию Луганской области необходимо подать заявление установленной формы ( скачать по ссылке ) или заполнить GoogleФорму: https://forms.gle/oVs7sQmfRxJgRVJ49 .
Колонны транспорта формируют ежедневно с 09:00 до 16:00 в Запорожье на парковке у авторынка по адресу: Ореховское шоссе, 36. Въезд на территорию Луганской области осуществляют через определенные блокпосты у с. Каменское Запорожской области.
За дополнительной информацией можно обратиться на телефон горячей линии: 099-213-888-1.
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- "Количество обстрелов в Луганской области уменьшилось, россияне везут боеприпасы сразу на передовую", – сообщил Сергей Гайдай.
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