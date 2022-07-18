Об этом сообщили в Луганской ОВА .

Для оформления выезда собственным транспортом на временно неподконтрольную территорию Луганской области необходимо подать заявление установленной формы ( скачать по ссылке ) или заполнить GoogleФорму: https://forms.gle/oVs7sQmfRxJgRVJ49 .

Колонны транспорта формируют ежедневно с 09:00 до 16:00 в Запорожье на парковке у авторынка по адресу: Ореховское шоссе, 36. Въезд на территорию Луганской области осуществляют через определенные блокпосты у с. Каменское Запорожской области.

За дополнительной информацией можно обратиться на телефон горячей линии: 099-213-888-1.

"Россия не может захватить Луганщину. Теряют личный состав, продолжаются бои", – сообщил 16 июля глава ЛОВА.

"Количество обстрелов в Луганской области уменьшилось, россияне везут боеприпасы сразу на передовую", – сообщил Сергей Гайдай.