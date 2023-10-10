Как получить тест-полоски украинцам с сахарным диабетом I типа бесплатно или с небольшой доплатой: объяснение Минздрава

Об этом заявила пресс-служба Минздрава.

На сегодняшний день перечень реимбурсации включает 23 наименования тест-полосок. Правительство частично либо стопроцентно покрывает цена этих полосок.

Для того чтобы получить тест-полоски в рамках программы, необходимо иметь электронный рецепт.

Где взять рецепт

"Такой рецепт может выписать как лечащий врач-эндокринолог (в том числе и детский), так и врач "первички" (терапевт, педиатр или семейный врач) любого медучреждения, работающего с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ)", - рассказали в МЗ.

Если пациент находится на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий , тест-полоски ему могут продать и по бумажному рецепту.

В Минздраве отметили, что для получения тест-полосок в рамках программы реимбурсации следует обратиться в аптеку, имеющую договор НСЗУ по программе "Медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови". Найти подходящую аптеку можно на сайте НСЗУ.