Как получить тест-полоски украинцам с сахарным диабетом I типа бесплатно или с небольшой доплатой: объяснение Минздрава
С 8 октября украинцы с сахарным диабетом I типа могут получить тест-полоски для глюкометров через программу реимбурсации, то есть бесплатно или с небольшой доплатой
Об этом заявила пресс-служба Минздрава.
На сегодняшний день перечень реимбурсации включает 23 наименования тест-полосок. Правительство частично либо стопроцентно покрывает цена этих полосок.
Для того чтобы получить тест-полоски в рамках программы, необходимо иметь электронный рецепт.
Где взять рецепт
"Такой рецепт может выписать как лечащий врач-эндокринолог (в том числе и детский), так и врач "первички" (терапевт, педиатр или семейный врач) любого медучреждения, работающего с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ)", - рассказали в МЗ.
Если пациент находится на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий , тест-полоски ему могут продать и по бумажному рецепту.
В Минздраве отметили, что для получения тест-полосок в рамках программы реимбурсации следует обратиться в аптеку, имеющую договор НСЗУ по программе "Медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови". Найти подходящую аптеку можно на сайте НСЗУ.
- С 1 июля медпрепараты из перечня "Доступные лекарства" продают только по электронному рецепту . Исключение сделали только для ВОТ и зоны боевых действий.
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