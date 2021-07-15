Как получить свидетельство о вакцинации от COVID-19: объяснение Ляшко
Для получения сертификата о вакцинации от COVID-19 следует обратиться к семейному врачу или в учреждение, которое делало прививки
Об этом рассказал глава министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
"Первое - это надо пойти и подписать декларацию с семейным врачом. Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки", - сказал Ляшко.
Министр отметил, что Минздрав внес изменения в правительственное постановление о правилах выдачи международного сертификата о вакцинации.
"Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в заведении, которое проводил вакцинацию, или у своего семейного врача", - сказал Ляшко.
Глава Минздрава также прокомментировал возможные проблемы в результате внесения ложных данных о получении прививки.
"Мы работаем над этим. Это человеческий фактор. Сейчас разрабатываются скрипты, которые позволят предотвратить. Чтобы во время ошибочного ввода все равно подтягивались варианты и была возможность корректировать. Ведь в чем сейчас проблема? Например, мы сделали прививки в центре вакцинации, потом пришли к семейному врачу, семейный врач убивает в базе "Ляшко", а там было написано "Ляжко". И поэтому этих данных не видно в базе. Сейчас система подтянет несколько вариантов и врач уже сориентируется по инициалам, дате рождения, и выберет из списка нужное ", - сказал Ляшко.
Министр добавил, что в дальнейшем в Украине появится каталог вакцин.
"В дальнейшем появится каталог вакцин, и медики не будет убивать все сам, а выберет препарат из перечня", - сказал Ляшко.
- Напомним, ранее ц Минздраве заявили, что COVID-сертификат позволит пользоваться определенными услугами во время локдаунив.
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