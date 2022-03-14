Как получить международную защиту украинцам в ЕС. Объясняет МИД

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.



Местные власти стран-членов ЕС создали "горячие" телефонные линии и гуманитарные центры. Более подробную информацию можно найти на сайте. (Адреса и номера телефонов иностранных дипломатических учреждений ).



Можно обратиться за помощью, чтобы решить следующие вопросы:



- получение убежища;

- оформление статуса беженца;

- обеспечение жильем, питанием, одеждой, лекарственными средствами;

- оформление виз и выезд в другие страны мира;

- снятие с транспортных средств украинских государственных регистрационных номеров;

- урегулирование бытовых конфликтов;

- трудоустройство;

- получение медицинской помощи;

- устройство детей в учебные заведения.



Информация о ближайших странах, которые приняли больше всего украинцев по ссылкам:



- Польша;

- Венгрия;

- Чехия;

- Словакия;

- Румыния;

– Молдова.



Также полезные оперативные разъяснения регулярно публикуют на страницах Facebook зарубежных дипломатических учреждений Украины в этих странах.



Как пояснили в Министерстве иностранных дел, по прибытии за границу вы можете обратиться в Посольство или Консульство Украины (в случае необходимости) для получения ряда неотложных услуг:



- продлить срок действия загранпаспорта;

- внести в паспорт сведения о детях;

- в случае, если есть только внутренний паспорт (старого образца в виде книжечки), где отсутствуют записи на латинице, можно оформить Свидетельство о подтверждении лица, где персональные данные будут указаны на локальном и украинском языках;

- получить информацию о пунктах по вопросам легализации пребывания, предоставления гуманитарной помощи, доступа к медицинским и образовательным услугам.



"Внимание! Если вы в ближайшее время не планируете продолжать ваше путешествие в другие страны, при планировании вашего визита в Посольство или консульство просим учесть необходимость приоритетного предоставления консульских услуг гражданам, нуждающимся в этом для продолжения поездки в выбранные места пребывания в других государствах", - добавляют в МИД.

Напомним, британское правительство будет платить более $450 в месяц людям, принимающим беженцев из Украины.

11 марта, центральноамериканская Гватемала приняла первых украинцев, сбежавших с родины после вторжения России.

Варшава и Краков исчерпали свои возможности и больше не будут принимать беженцев из Украины.