Как получить международную защиту украинцам в ЕС. Объясняет МИД
Из-за войны с Россией граждане Украины имеют возможность получить в странах Евросоюза международную защиту, включающую статус беженца, получение медицинской помощи, обеспечение жильем и трудоустройство
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Местные власти стран-членов ЕС создали "горячие" телефонные линии и гуманитарные центры. Более подробную информацию можно найти на сайте. (Адреса и номера телефонов иностранных дипломатических учреждений ).
Можно обратиться за помощью, чтобы решить следующие вопросы:
- получение убежища;
- оформление статуса беженца;
- обеспечение жильем, питанием, одеждой, лекарственными средствами;
- оформление виз и выезд в другие страны мира;
- снятие с транспортных средств украинских государственных регистрационных номеров;
- урегулирование бытовых конфликтов;
- трудоустройство;
- получение медицинской помощи;
- устройство детей в учебные заведения.
Информация о ближайших странах, которые приняли больше всего украинцев по ссылкам:
- Польша;
- Венгрия;
- Чехия;
- Словакия;
- Румыния;
– Молдова.
Также полезные оперативные разъяснения регулярно публикуют на страницах Facebook зарубежных дипломатических учреждений Украины в этих странах.
Как пояснили в Министерстве иностранных дел, по прибытии за границу вы можете обратиться в Посольство или Консульство Украины (в случае необходимости) для получения ряда неотложных услуг:
- продлить срок действия загранпаспорта;
- внести в паспорт сведения о детях;
- в случае, если есть только внутренний паспорт (старого образца в виде книжечки), где отсутствуют записи на латинице, можно оформить Свидетельство о подтверждении лица, где персональные данные будут указаны на локальном и украинском языках;
- получить информацию о пунктах по вопросам легализации пребывания, предоставления гуманитарной помощи, доступа к медицинским и образовательным услугам.
"Внимание! Если вы в ближайшее время не планируете продолжать ваше путешествие в другие страны, при планировании вашего визита в Посольство или консульство просим учесть необходимость приоритетного предоставления консульских услуг гражданам, нуждающимся в этом для продолжения поездки в выбранные места пребывания в других государствах", - добавляют в МИД.
- Напомним, британское правительство будет платить более $450 в месяц людям, принимающим беженцев из Украины.
- 11 марта, центральноамериканская Гватемала приняла первых украинцев, сбежавших с родины после вторжения России.
- Варшава и Краков исчерпали свои возможности и больше не будут принимать беженцев из Украины.
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