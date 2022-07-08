Как получить бесплатную медицинскую помощь в Польше. Минздрав опубликовал объяснение
Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеют право на безвозмездную медицинскую помощь наравне с гражданами страны
Объяснение опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.
Для того чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года. Украинцы, намеренные остаться в Польше на определенный период, могут получить номер PESEL. Он предоставляет доступ к услугам здравоохранения на постоянной основе.
Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:
- базовая медицинская помощь — визиты к семейным врачам, вызов скорой,
- специализированная амбулаторная помощь,
- диагностические исследования (по направлению врача),
- лечение в стационаре,
- психиатрическое лечение,
- реабилитация (кроме курортов),
- стоматологические услуги.
Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590. Также для пациентов из Украины, которым нужна медицинская помощь в ночное время, по праздникам или по выходным, в Польше работает специальная телеплатформа по номеру: 800 137 200.
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