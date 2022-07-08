Объяснение опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.

Для того чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года. Украинцы, намеренные остаться в Польше на определенный период, могут получить номер PESEL. Он предоставляет доступ к услугам здравоохранения на постоянной основе.

Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

базовая медицинская помощь — визиты к семейным врачам, вызов скорой,

специализированная амбулаторная помощь,

диагностические исследования (по направлению врача),

лечение в стационаре,

психиатрическое лечение,

реабилитация (кроме курортов),

стоматологические услуги.

Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590. Также для пациентов из Украины, которым нужна медицинская помощь в ночное время, по праздникам или по выходным, в Польше работает специальная телеплатформа по номеру: 800 137 200.

7 июля руководитель направления угроз здоровью и вакцинной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери предостерег, что в Европейском Союзе начинается новая волна заболеваемости COVID-19.

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