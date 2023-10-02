Мы должны выстроить взаимоотношения с США таким образом, чтобы быть уверенными в их поддержке через 5, 10, 20 лет и на поколение наперед.

К примеру, государство Израиль в принципе не волнуется за военную помощь Штатов, даже имея ядерное оружие и даже когда их руководство открыто конфликтует с президентом Америки, яркий пример — Нетаньяху с Обамой. К слову, Израиль за всю историю получил более 150 миллиардов долларов помощи от Соединенных Штатов, в этом году получит еще 3,8.

Так что нам следует сделать, чтобы быть столь же успешными и одновременно независимыми?

1. Следует более тесно скооперироваться с диаспорами и оппозиционерами в тоталитарных режимах. Без России невозможно функционирование диктатуры на Кубе, в Сирии, Иране, Венесуэле, Северной Корее, Никарагуа и ряде африканских стран. Мы должны убедить протестные силы этих государств в том, чтобы сотрудничали, выступали и лоббировали с нами финансовую поддержку Украины. Со своей стороны также можем просить наших европейских коллег не финансировать никакие программы для кубинской хунты, которая де-юре является "законной властью". Также от своего имени следует настаивать на введении санкций в отношении этих режимов. Оппозиция к Ирану — это одна из причин, по которой Азербайджан вооружен израильским оружием, даже ракетами с дальностью 400 км, о которых мы сейчас только мечтаем. Есть вполне немалая вероятность проиграть дипломатическую борьбу, если речь будет идти об отдельных странах, а не о ценностях. Под ними я имею в виду всеобъемлющую поддержку свободы и всеобъемлющий бойкот тоталитаризма — где бы он ни был и куда бы ни пускал свои ядовитые корни даже под прикрытием.

2. Благодарность, благодарность и еще раз благодарность. Говорил раньше, повторюсь снова. В Вашингтоне есть два памятника украинцам в центре города — Тарасу Шевченко и жертвам Голодомора. Сколько монументов в Украине выдающимся американцам? Ноль. Мы должны отблагодарить хотя бы чествованием их выдающихся личностей. Я, например, большой фанат Рональда Рейгана, идола республиканцев. Давно продвигаю идею установки ему памятника на месте какого-то снесенного коммунистического мусора. С 2015 года посещаю ключевые мероприятия республиканцев. Поэтому убежден, что такой простой шаг дал бы новую энергию GOP, и мы говорили бы уже совсем в другом тоне. Среди них сейчас, к сожалению, господствует ошибочное мнение, что украинцы якобы воспринимают только демократов, а их партия — это Трамп и дремучие "церковь по воскресеньям, нет абортам и однополой любви". Конечно, это не так. И сотрудничать, как бы мы ни привыкли к Байдену, придется с обеими политическими силами. Чем быстрее мы к этому приспособим информационную повестку дня, тем быстрее увидим в бюджете Дяди Сэма жизненно необходимые нам миллиарды долларов и список оружия.

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Об авторе. Марьян Заблоцкий, народный депутат Украины

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