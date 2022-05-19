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Как Польша помогает беженцам из Украины?

19 мая, 2022 четверг
16:59
Общество Флаг Польши

Польша осознает сложность ситуации и активно помогает украинским гражданам – гуманитарной помощью, жильем, работой

Узнайте больше о том, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше.

Как происходит пересечение границы с Польшей?

Действительность, в которой оказался украинский народ 24 февраля 2022 года, без преувеличения можно назвать драматичной. Многие наши сограждане в поисках безопасного места отправились в направлении западной границы. Чтобы разгрузить длинные очереди на пунктах пропуска, людям разрешили пользоваться отдельными автомобильными полосами, а доступ на территорию Польши сегодня открыт даже для тех, у кого завершился срок действия документов или их нет. Польские пограничники по мере возможности помогают украинским гражданам.

Как Польша содействует украинским беженцам?

Часть из пересекающих границу имеют знакомых или родственников в Польше, которые приезжают за ними. Однако есть многие, кто отправились в неизвестность. Для тех и для других польские активисты и медики оборудовали пункты обогрева и первой помощи, правительство создало специальные центры приема, а работодатели готовят вакансии и сами готовятся к найму работников. Ведь сразу по прибытии на временное место  жительства украинцы могут искать работу в центральном или местном отделе службы занятости, а также с помощью интернет-сервисов по поиску работы, например https://www.aplikuj.pl/ .

Как беженцам начать работать в Польше?

Для того чтобы получить возможность работать в Польше, беженцы из Украины должны иметь разрешение на временное проживание. Соответствующее заявление можно подать после пересечения границы в пунктах приема. Прибыв на место временного проживания, следует обратиться в администрацию (по номеру PESEL – аналог идентификационного кода) и центр занятости. Специалисты центра выяснят ситуацию человека, его квалификацию и опыт, возможности и ожидания по работе в Польше. При необходимости сотрудники направят будущего работника в другие государственные учреждения, проинформируют об онлайн-сервисах с вакансиями и т.д. Для того чтобы заключенные трудовые отношения считались зарегистрированными, работодатель уведомляет службу занятости о факте найма работника в течение 7 дней с начала сотрудничества путем предоставления письменного заявления с копией документа о подтверждении личности работника. Другие формы помощи и советы для беженцев из Украины можно узнать по ссылке https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy .

Мир
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