Наблюдая за визитом президента Зеленского в Польшу, я вспоминал, как несколькими днями ранее один из дедов, которые сейчас возглавляют московитов, по фамилии Патрушев размышлял о желании Польши "захватить часть Украины".

Это не новенькая тема. С этой идиотической концепцией они носятся с начала вторжения собственных войск на территории Украины. Очень они об этом мечтали, чтобы другие соседи Украины вместе с ними стали преступниками, приняв участие в уничтожении суверенного государства. Они об этом до сих пор мечтают, пытаясь "материализовать" мысли в собственных выступлениях.

С идиотической концепцией россияне носятся с начала вторжения собственных войск на территорию Украины. Очень они об этом мечтали, чтобы другие соседи Украины вместе с ними стали преступниками, приняв участие в уничтожении суверенного государства. Они об этом до сих пор мечтают, пытаясь "материализовать" мысли в собственных выступлениях

Они не способны понять эти сумасшедшие деды, что больше никто так в XXI в. в Европе не мыслит, и попытка что-то завоевать – это индикатор глупости и слабости, а не "величия".

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Во время после вторжения Зеленский совершил небольшое количество зарубежных визитов, и все они были знаковые. И в Вашингтон, и в Брюсселе, и в Лондон. Теперь на очереди Варшава – стратегический партнер Украины среди государств-членов НАТО. И этот визит знаменует кристаллизацию, оформление этого партнерства. Неслучайно был подписан ряд документов о партнерстве в оборонной сфере.

Год назад, во время тяжелых испытаний для новейшей украинской государственности, Польша оказывала помощь для Украины, которая была сверхважной. Но нужно понимать, что это полностью отвечало интересам самой Польши.

Украина благодаря сотрудничеству: 1) получила защищенный тыл, место ремонта техники, логистический центр, базу подготовки армии; 2) безопасное место для беженцев; 3) путь для поддержания экономических отношений с миром.

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И Польша получила много от сотрудничества с Украиной. Часть соответствующих результатов будет ощущаться со временем. Например, в виде прямого военного присутствия США в Польше или перезагрузки польской оборонной промышленности

Но и Польша получила много от сотрудничества с Украиной. Часть соответствующих результатов будет ощущаться со временем. Например, в виде прямого военного присутствия США в Польше или перезагрузки польской оборонной промышленности. Немаленькие репутационные выгоды – это тоже важно.

Именно так утверждают свое значение в XXI веке нормальные государства. В то время как архаические шизофреники все рушат, теряют и пытаются ухватиться за прошлое, которого уже нет и никогда не будет.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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