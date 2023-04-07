Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Как Польша хочет "захватить" Украину
OPINION

Как Польша хочет "захватить" Украину

Петр Олещук
7 апреля, 2023 пятница
08:07
Мнение

Сотрудничество европейских соседей несет преимущества и Киеву, и Варшаве

Наблюдая за визитом президента Зеленского в Польшу, я вспоминал, как несколькими днями ранее один из дедов, которые сейчас возглавляют московитов, по фамилии Патрушев размышлял о желании Польши "захватить часть Украины".

Это не новенькая тема. С этой идиотической концепцией они носятся с начала вторжения собственных войск на территории Украины. Очень они об этом мечтали, чтобы другие соседи Украины вместе с ними стали преступниками, приняв участие в уничтожении суверенного государства. Они об этом до сих пор мечтают, пытаясь "материализовать" мысли в собственных выступлениях.

С идиотической концепцией россияне носятся с начала вторжения собственных войск на территорию Украины. Очень они об этом мечтали, чтобы другие соседи Украины вместе с ними стали преступниками, приняв участие в уничтожении суверенного государства. Они об этом до сих пор мечтают, пытаясь "материализовать" мысли в собственных выступлениях

Они не способны понять эти сумасшедшие деды, что больше никто так в XXI в. в Европе не мыслит, и попытка что-то завоевать – это индикатор глупости и слабости, а не "величия".

Читайте также: Конец эпохи "буферных зон"

Во время после вторжения Зеленский совершил небольшое количество зарубежных визитов, и все они были знаковые. И в Вашингтон, и в Брюсселе, и в Лондон. Теперь на очереди Варшава – стратегический партнер Украины среди государств-членов НАТО. И этот визит знаменует кристаллизацию, оформление этого партнерства. Неслучайно был подписан ряд документов о партнерстве в оборонной сфере.

Год назад, во время тяжелых испытаний для новейшей украинской государственности, Польша оказывала помощь для Украины, которая была сверхважной. Но нужно понимать, что это полностью отвечало интересам самой Польши.

Украина благодаря сотрудничеству: 1) получила защищенный тыл, место ремонта техники, логистический центр, базу подготовки армии; 2) безопасное место для беженцев; 3) путь для поддержания экономических отношений с миром.

Читайте также: Путин заталкивает Россию в Евразию

И Польша получила много от сотрудничества с Украиной. Часть соответствующих результатов будет ощущаться со временем. Например, в виде прямого военного присутствия США в Польше или перезагрузки польской оборонной промышленности

Но и Польша получила много от сотрудничества с Украиной. Часть соответствующих результатов будет ощущаться со временем. Например, в виде прямого военного присутствия США в Польше или перезагрузки польской оборонной промышленности. Немаленькие репутационные выгоды – это тоже важно.

Именно так утверждают свое значение в XXI веке нормальные государства. В то время как архаические шизофреники все рушат, теряют и пытаются ухватиться за прошлое, которого уже нет и никогда не будет.

Источник

Об авторе. Петр Олещук, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Россия
Польша
Владимир Зеленский
война с Россией
Анджей Дуда
помощь Украине
пропаганда
оружие для Украины
Читайте также:
Лавров
6 апреля, 2023 четверг
Лавров заявил о "горячей фазе войны" из США из-за поставок в Украину дальнобойного оружия
Автор Юрий Богданов
6 апреля, 2023 четверг
Контрнаступление ВСУ – это не про арбузы и черешни
Володимир Сівкович
5 апреля, 2023 среда
В Киевской области разоблачили 15 компаний, работавших на ФСБ под контролем экс-заместителя секретаря СНБО
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37
    Покупка 37
    Продажа 37.81
  • EUR
    Покупка 40.08
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 апреля
09:18
Новости компаний
Одежда и аптечки на 5,2 млн грн – в "Фундации Течия" отчитались об очередной помощи ВСУ
09:06
С 24 февраля 2022 года Россия отняла жизнь у 467 украинских детей
08:55
Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship
08:52
Халява для Украины, депутатский писсуар и укус панды – 5 книг о нешаблонном мышлении
08:48
За сутки враг обстрелял пограничье Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов: произошли пожары
08:34
Лукашенко Путин
ISW: Путин сосредоточился на укреплении экономического контроля над Беларусью
08:30
Армия РФ атаковала Очаков: есть раненые, повреждены дома и гражданская инфраструктура
08:24
ВСУ уничтожили 480 военных РФ, 2 танка и 4 беспилотника в течение суток
08:05
Враг выпустил более 250 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, 7 человек ранены
08:01
Обзор
Всё больше стран запрещают TikTok. Что случилось и как отреагирует Украина
07:45
В США прокомментировали информацию о возможных переговорах Украины с РФ по Крыму: только Зеленский может определить, готов ли на это
07:26
Tesla
Tesla будет использовать батареи LFP в своих электромобилях и грузовиках
07:11
Пентагон
Пентагон расследует утечку секретных документов США и НАТО о контрнаступлении Украины
06:38
Оккупанты в Крыму силой заставляют рыть траншеи наркоманов и алкогольнозависимых, а ВСУ отразили 40 атак РФ, - Генштаб
06:11
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 20-го тура чемпионата Украины по футболу
06:04
Протесты во Франции: произошли столкновения активистов с полицией, есть раненые и задержаные
05:29
Беларусь перебросила не менее 10 танков к границе с Литвой, - Гаюн
05:21
Украинское зерно будут экспортировать через Польшу без разгрузки, - спикер правительства Мюллер
05:05
РФ поддерживает псевдоволонтеров на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
03:23
ВСУ уничтожили наблюдательный пункт россиян на одном из островов
02:28
Из-за шторма россияне завели все ракетоносители в пункты базирования
01:31
Переход Мудрика признали одним из самых плохих трансферов "Челси" в этом сезоне
01:17
Обновлено
Израиль объявил об ударах по Сектору Газа
01:07
В России впервые начали суд над пленным украинским военным, – СМИ
00:59
На Сумщине в результате российских обстрелов поврежден ангар, 2 трактора, авто и зернохранилище
00:38
Российские военные
В марте рекордное количество российских военных обратилось по поводу сдачи в плен
00:30
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 апреля
2023, четверг
6 апреля
23:47
Microsoft
Microsoft заплатит штраф $3 млн за нарушение санкций, в том числе против РФ
23:36
В Сербии состоялось судебное заседание по делу эксгенерала СБУ
23:05
Владимир Жириновский
В РФ планируют создать нейросеть, которая будет генерировать ответы по высказываниям Жириновского
22:21
В Словакии разместили итальянскую систему ПВО SAMP-T для укрепления восточного фланга НАТО
22:11
Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами: ранены 7 человек
22:00
Митрополит Епифаний возглавит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры в Вербное воскресенье
21:47
Телескоп Уэбба сделал уникальное фото Урана: разглядел невиданное до сих пор пылевое кольцо
21:39
Украина договорилась об усилении оборонного сотрудничества с Грецией
21:21
Около 26 тыс. солдат из 26 стран: В Европе пройдут масштабные военные учения
21:08
В Мелитополе и окрестных селах раздались несколько взрывов, - мэр
21:00
Обзор
Макрон не смог убедить Цзиньпина, Украина готовится нанести удар России, протест в ООН из-за депортации детей в РФ. Мировые СМИ об Украине 6 апреля
20:43
Боррель планирует посетить Китай 13 апреля
20:41
Российская соцсеть ВКонтакте блокирует рекламу способов выезда из РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV