Как подтвердить происхождение средств для покупки земельного участка. Что будет проверять нотариус

Как это будет происходить на практике, сегодня, 31 июля 2021 года, рассказал специализированный агропортал Кулак, передает Еспресо.TV.



Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, включая сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, который формируется и ведется Национальным агентством по предупреждению коррупции, информацию, полученную от приобретателя.



Источниками происхождения средств для приобретения в собственность земельного участка могут быть:

заработная плата (денежное обеспечение);

гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам;

доход от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

доход от отчуждения имущества;

дивиденды;

проценты;

роялти;

страховые выплаты;

выигрыши (призы) в азартные игры, выигрыши (призы) в лотерею или в другие розыгрыши, в букмекерском пари, в пари тотализатора;

призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу и/или участие в любительских

спортивных соревнованиях;

благотворительная помощь;

пенсия;

наследство;

подарки;

средства, полученные в кредит (кредит)

приобретение права на находку или клад;

другие источники, не запрещенные законом.

декларация об имущественном состоянии и доходах;

декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера/декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или органа местного самоуправления;

годовая (квартальная, другая) финансовая и/или налоговая отчетность юридического лица - приобретателя и физического лица-предпринимателя (при наличии), полученной нотариусом непосредственно от приобретателя (баланс, выдержки, содержащие данные о прибылях и убытках хозяйственной деятельности клиента, налоговая декларация с приложениями);

финансовая отчетность юридического лица - приобретателя, обнародованная в соответствии с требованиями законодательства;

другие документы, подтверждающие источники происхождения средств.