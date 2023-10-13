Как подобрать обувь к юбке и о чем не стоит забывать, чтобы образ выглядел стильно

На что следует обратить внимание

При составлении образа женщины часто сталкиваются с вопросом, как правильно подобрать обувь к юбкам разной длины. Сложность состоит в том, что оба эти предмета гардероба должны работать в унисон, чтобы комплект получился стильным и гармоничным.

С какой обувью носить юбку мини

Считается, что к мини-юбкам подходит практически любая обувь – от высоких ботфортов до босоножек на шпильке. В действительности все зависит от модели юбки. Например, универсальный вариант трапециевидного силуэта не стоит совмещать с туфлями на высокой шпильке, иначе образ получится слишком пошлым.

Юбку длины мини идеально дополнят ботфорты. Каблук при этом должен быть не выше 5–7 сантиметров. Также верх образа следует сделать более объемным, например, за счет куртки в стиле оверсайз или свободного пальто. И не забывайте, что колготы лучше выбирать в тон обуви, чтобы силуэт выглядел цельным.

Не менее интересно смотрится юбка длины мини в сочетании с грубыми ботинками – выходит игра на контрасте: сочетание дерзкого и сексуального. Похожего эффекта можно достичь, если комбинировать мини-юбку с ботильонами на высоком или низком каблуке.

Обувь на низком каблуке выбирайте с толстой подошвой, а вот от балеток и низких ботинок лучше отказаться, поскольку с длиной мини они будут выглядеть непропорционально.

С какой обувью носить юбку миди

Юбка длины миди будет органично смотреться с классическими туфлями и лоферами. Стильный осенний или зимний образ получится, совмещая юбку меди с сапогами и ботильонами. А для создания более расслабленного и обыденного образа остановите свой выбор на кроссовках.

Всегда старайтесь оставлять зазор между обувью и подолом юбки (кроме тех случаев, когда речь идет о высоких сапогах) – так образ кажется более изящным. Ботильоны рекомендуется выбирать выше лодыжки: они универсальны и оставят небольшой участок "голой" ноги, что сделает образ более легким.

Сапоги к юбке меди подойдут любые: сапоги-трубы, гармошка и так далее. Однако невысоким девушкам лучше отдавать предпочтение моделям с вытянутым носом, поскольку он визуально извлекает образ.

С какой обувью носить юбку макси

В этом случае все зависит от того, по какому поводу вы планируете носить комплект, а также к какому стилю ваш образ. Если вы хотите создать изящный вечерний образ, то к юбке макси можно подобрать классические туфли-лодочки. Высокие девушки могут позволить себе носить юбку макси с балетками или сандалиями.

В повседневных образах юбки длины макси органично сочетаются с сапогами, а также с ботильонами и ботинками на каблуке. Если выбираете обувь без каблука, то отдайте предпочтение кедам на толстой подошве, кроссовкам или лоферам.