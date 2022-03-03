Как подготовиться и что делать, если из-за обстрелов отключат централизованное водоснабжение
Из-за активных обстрелов врага многие города Украины оказались под угрозой отключения централизованного водоснабжения или уже столкнулись с этой проблемой. Так что подготовиться к тому, что в кране исчезнет вода, стоит заранее.
Алгоритм действий в такой ситуации напомнили в Центре общественного здоровья Украины, передает "Еспресо.TV" .
Необходимо создать запасы как питьевой, так и технической воды. Рассчитывайте, что их должно хватить на 2-3 дня. Питьевую воду необходимо хранить в закрытых емкостях. При необходимости сделайте надписи на таре, где хранится вода: "Вода для питья" и "Вода для технических/хозяйственных нужд".
Как поступить дальше, когда запасы воды закончатся?
Если централизованное водоснабжение будет отключено, местные власти должны обеспечить население привозной питьевой водой, заранее предупредив местных жителей, где и когда они смогут пополнить запасы воды.
Можно также брать питьевую воду из кюветов, колодцев и шахтных колодцев. Но перед тем как ее пить, прокипятите в течение 10 минут. Только после этого такую воду можно считать безопасной для употребления. Если вода не обеззаражена, сохраняется риск инфекционных вспышек. Учтите, что в условиях военного положения медицинская система страны и так перегружена!
Основные симптомы инфекционных заболеваний, которые могут передаваться с грязной водой :
● повышение температуры тела, лихорадка;
● головокружение, головная боль;
● боли в животе, тошнота, понос;
● насморк, кашель;
● пожелтение кожи, склер глаз;
● сыпь на теле, гнойники.
При появлении этих признаков немедленно обратитесь за помощью! Обращайте внимание на другие необычные симптомы.
Воду из открытых водоемов брать можно, но использовать только в технических целях (помыть пол, слить унитаз и т.д.).
Не забывайте соблюдать правила личной гигиены! Если есть еще такая возможность – приобретите антисептики.
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