Как подготовиться и что делать, если из-за обстрелов отключат централизованное водоснабжение

Алгоритм действий в такой ситуации напомнили в Центре общественного здоровья Украины, передает "Еспресо.TV" .



Необходимо создать запасы как питьевой, так и технической воды. Рассчитывайте, что их должно хватить на 2-3 дня. Питьевую воду необходимо хранить в закрытых емкостях. При необходимости сделайте надписи на таре, где хранится вода: "Вода для питья" и "Вода для технических/хозяйственных нужд".



Как поступить дальше, когда запасы воды закончатся?

Если централизованное водоснабжение будет отключено, местные власти должны обеспечить население привозной питьевой водой, заранее предупредив местных жителей, где и когда они смогут пополнить запасы воды.

Можно также брать питьевую воду из кюветов, колодцев и шахтных колодцев. Но перед тем как ее пить, прокипятите в течение 10 минут. Только после этого такую воду можно считать безопасной для употребления. Если вода не обеззаражена, сохраняется риск инфекционных вспышек. Учтите, что в условиях военного положения медицинская система страны и так перегружена!

Основные симптомы инфекционных заболеваний, которые могут передаваться с грязной водой :

● повышение температуры тела, лихорадка;

● головокружение, головная боль;

● боли в животе, тошнота, понос;

● насморк, кашель;

● пожелтение кожи, склер глаз;

● сыпь на теле, гнойники.

При появлении этих признаков немедленно обратитесь за помощью! Обращайте внимание на другие необычные симптомы.

Воду из открытых водоемов брать можно, но использовать только в технических целях (помыть пол, слить унитаз и т.д.).

Не забывайте соблюдать правила личной гигиены! Если есть еще такая возможность – приобретите антисептики.