С начала российского вторжения в 2014 году целью Украины было отвоевать захваченные врагом территории, восстановив границы 1991 года, пишет The Economist.

Впрочем, даже если украинская армия добьется успеха, Россия может расценить такой результат как такое унижение, что стоило бы применить ядерное оружие, чтобы остановить его. Именно поэтому цель гораздо шире: Украина должна нанести как можно больше потерь для ВС РФ, получив при этом как можно больше территории, чтобы усилить свою позицию и ослабить Россию. С этой точки зрения желаемым результатом было бы разрушить сухопутный мост между Россией и Крымским полуостровом или приблизиться к нему настолько, чтобы угрожать российским объектам в Крыму. Большинство западных чиновников, однако, ожидают более скромных успехов, поскольку Украина отвоюет и удержит менее стратегическую территорию, утраченную в прошлом году, но по крайней мере продемонстрирует, что она все еще может продвигаться на поле боя.

Три сценария украинского контрнаступления

"Первый предполагает прорыв украинцев, крах российских сил, возможно, даже с угрозой для Крыма со стороны Украины. Это может привести к потере власти Путиным. Для некоторых это лучший способ восстановить мир в Европе. Но оценить способность России поддерживать дисциплину среди своих войск трудно, а измерить хрупкость режима Путина еще труднее. Ядерные беспокойства еще не полностью исчезли. Однако некоторые американские чиновники меньше озабочены применением Путиным ядерного оружия, чем погружением России в хаос и сопутствующей потерей контроля над его ядерным арсеналом", — пишет издание.

Второй предполагает более ограниченные российские потери и возможность дополнительных поражений в случае продолжения войны, которых может быть достаточно, чтобы наказать Россию и ослабить Владимира Путина.

Третий, более мрачный сценарий – это патовая ситуация, в которой Россия сохранит много из того, что она захватила. Это подорвет доверие Запада к Украине и поощрит Путина. Несмотря на военные неудачи России, российский лидер, похоже, не отказался от своей цели подчинить себе всю страну, аннексировать дополнительные территории и установить в Киеве марионеточное правительство.

Владимир Путин может считать, что он все еще может сделать это, затягивая конфликт, делая Украину неэффективной и обезлюднивая ее. Его военно-воздушные и военно-морские силы в основном невредимы, и он может мобилизовать больше войск, но этим рискует спровоцировать народные волнения в России. Он захочет переждать, возможно, полагая, что выборы на Западе принесут ему облегчение.

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Владимир Путин может считать, что он все еще может сделать это, затягивая конфликт, делая Украину неэффективной и обезлюднивая ее. Его военно-воздушные и военно-морские силы в основном невредимы, и он может мобилизовать больше войск, но этим рискует спровоцировать народные волнения в России. Он захочет переждать, возможно, полагая, что выборы на Западе принесут ему облегчение

Он будет стремиться к возвращению Дональда Трампа к власти на президентских выборах в Америке в следующем году. Господин Трамп утверждает, что Америка растратила миллиарды долларов на Украину, уменьшая собственное вооружение и продолжая ужасную войну. В случае избрания он верит, что сможет закончить конфликт через 24 часа, хотя и не описывает, как именно. Существует также шанс, что Марин Ле Пен, ультраправый лидер, открыто поддерживающий Россию и обещающий вывести Францию из-под интегрированного командования НАТО, выигрывает президентскую гонку во Франции в 2027 году.

Как можно избежать затяжной войны?

Одно из ожиданий состоит в том, что Украина нанесет такое унизительное военное поражение России, что Владимир Путин будет вынужден пойти на переговоры, особенно если война затянется и будут предсказуемы другие поражения.

Некоторые западные лидеры надеются, что после битвы в украинском контрнаступлении в скором времени начнутся мирные переговоры. Другие предупреждают, что Путин вряд ли будет готов к настоящим переговорам, если не подвергнется унижению. Даже если переговоры состоятся, участие России может являться лишь тактикой затягивания времени. Настоящей дипломатии, возможно, придется подождать, пока Россия не испытает очередную неудачу в следующем году.

Между тем, многие ищут способы придать большей легитимности обещаниям Запада помогать Украине столько, сколько потребуется.

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"Эрик Кьярамелла из вашингтонского аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" утверждает, что западные лидеры должны разработать планы восстановления Украины и ее интеграции с Западом, не в последнюю очередь с помощью мер, закрепленных в законодательстве. До сих пор некоторые западные лидеры считали, что такие вопросы лучше оставить на потом, после прекращения боевых действий. Но господин Кьярамелла утверждает, что они помогут покончить с боевыми действиями, лишив Путина надежды на победу в затяжном конфликте", — сообщает Economist.

Западные союзники разделились. Германия, в частности, утверждает, что страна с нерешенными территориальными спорами, а тем более страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО (на что другие отвечают, что Западная Германия вступила в НАТО, несмотря на разделение немецких земель во время холодной войны). Впрочем, трудно представить, что Байден предоставит ядерную гарантию Украине в ближайшем будущем, учитывая его нежелание отправлять американские войска в ее защиту

"Гарантии" безопасности, предоставленные Украине в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на его согласие вывезти ядерное оружие советских времен со своей территории, оказались иллюзорными. Украина и ее восточноевропейские союзники заявляют, что только членство в НАТО может оградить Украину от дальнейшей агрессии.

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Западные союзники разделились. Германия, в частности, утверждает, что страна с нерешенными территориальными спорами, а тем более страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО (на что другие отвечают, что Западная Германия вступила в НАТО, несмотря на разделение немецких земель во время холодной войны). Впрочем, сложно представить, что Байден предоставит ядерную гарантию Украине в ближайшем будущем, учитывая его нежелание отправлять американские войска в ее защиту.

Господин Кьярамелла предлагает план из пяти пунктов, который предоставит Украине меньше гарантий статьи 5, но больше, чем Будапештский меморандум. "Это включает юридически закрепленные обязательства помочь Украине защитить себя, частично напоминающие те, которые Америка предоставляет Израилю и Тайваню, чтобы обеспечить их выживание независимо от того, кто находится у власти в Америке и Европе. Он также выступает за многолетние обязательства по вооружению Украины; поддержку в восстановлении украинской оборонной промышленности; механизмы политических консультаций по типу Статьи 4 НАТО; и четкий путь членства в ЕС. Все это было бы не альтернативой членству в НАТО, а мостом к нему. Цель, подобно надеждам на территориальные достижения в украинском контрнаступлении, состоит в том, чтобы продемонстрировать России, что продолжение войны ничего не даст".

Перевод с английского