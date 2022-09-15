Об этом сообщил Мариупольский городской совет в телеграмме.

"Мариупольцы продолжают сидеть без воды и электричества. В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания, а вскоре зима и начнутся холода. Об этом уже сообщают даже сами "днровские" паблики. Первые протесты уже начинаются", - говорится в сообщении.

Жители города пришли требовать действий так называемой власти и коммунальных служб. Отмечается, что коммунальщики отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

"Да, жители домов по проспекту Победы, 72, 74, 76 собрались возле здания "Азовжилкомплекс". По их словам, в домах уже третий месяц нет воды и света. Люди выживают. Администрация же не дает никаких ответов о причинах... Так выглядит "забота" со стороны оккупантов", - пишет Мариупольский городской совет.

Также сообщается, что российские оккупанты только номинально восстановили жэки, которые на самом деле не работают.

"Люди из других районов также возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни. Оккупанты восстановили бездействующие жэки. "Для чего эта контора?", "Мы как пещерные люди – без воды и света третий месяц", - жалуются мариупольцы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось , что в оккупированном Мариуполе очередной кризис. Они не могут обеспечить продовольственные нужды жителей. На этот раз с хлебом.

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