Как пережить блекауты и сохранить ментальное здоровье: рекомендации Минздрава
С наступлением холодов Россия все чаще будет пытаться совершать атаки на энергетическую инфраструктуру, поэтому следует подготовиться к возможным веерным отключениям электроэнергии.
В Министерстве здравоохранения подготовили перечень дел, которые не только помогут легче пережить возможные блекауты, но еще и будут полезны для психического и физического здоровья, говорится в фейсбуке Минздрава.
Что следует делать:
- Прогулки . Но только со световозвращающими или светодиодными аксессуарами (например, браслета или лента или жилет). Вы увидите очень красивое звездное небо, какое не видели его при уличном освещении!
- Механическая работа , не требующая яркого освещения: уборка, наведение порядка на рабочем столе, переупаковка сыпучих продуктов и т.д. Увеличение упорядоченности и уменьшение хаоса вокруг себя – это приятное для мозга явление.
- Практиковать техники психологической самопомощи , которые постоянно сохраняете, но еще не было времени вернуться. О многих из них мы уже на сайте Минздрава. Также полезные советы можно найти на специальной странице по ссылке .
- Тренировка дома . Вы можете уже сейчас научиться технике выполнения упражнений с тренером (тренершей), чтобы потом дома могли выполнять их даже в сумерках. Можно также скачать видео, чтобы иметь его под рукой!
- Аудиокниги . Помогут качественно провести период отключения света.
- Настольные игры для всей семьи . Это качественное время вместе, для которого не нужно яркое освещение и интернет.
- Сон . Если уже по 9 вечера, можно и не играть в настольки – это ваш давно вожделенный шанс выспаться.
Минздрав подготовил эти материалы в рамках внедрения Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"
- 16 сентября в минэнерго сообщили о подготовке графиков отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян, но применять их не планируют.
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