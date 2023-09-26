Как пережить блекауты и сохранить ментальное здоровье: рекомендации Минздрава

В Министерстве здравоохранения подготовили перечень дел, которые не только помогут легче пережить возможные блекауты, но еще и будут полезны для психического и физического здоровья, говорится в фейсбуке Минздрава.

Что следует делать:

Прогулки . Но только со световозвращающими или светодиодными аксессуарами (например, браслета или лента или жилет). Вы увидите очень красивое звездное небо, какое не видели его при уличном освещении!

. Но только со световозвращающими или светодиодными аксессуарами (например, браслета или лента или жилет). Вы увидите очень красивое звездное небо, какое не видели его при уличном освещении! Механическая работа , не требующая яркого освещения: уборка, наведение порядка на рабочем столе, переупаковка сыпучих продуктов и т.д. Увеличение упорядоченности и уменьшение хаоса вокруг себя – это приятное для мозга явление.

, не требующая яркого освещения: уборка, наведение порядка на рабочем столе, переупаковка сыпучих продуктов и т.д. Увеличение упорядоченности и уменьшение хаоса вокруг себя – это приятное для мозга явление. Практиковать техники психологической самопомощи , которые постоянно сохраняете, но еще не было времени вернуться. О многих из них мы уже на сайте Минздрава. Также полезные советы можно найти на специальной странице по ссылке .

, которые постоянно сохраняете, но еще не было времени вернуться. О многих из них мы уже на сайте Минздрава. Также полезные советы можно найти на специальной странице по ссылке . Тренировка дома . Вы можете уже сейчас научиться технике выполнения упражнений с тренером (тренершей), чтобы потом дома могли выполнять их даже в сумерках. Можно также скачать видео, чтобы иметь его под рукой!

. Вы можете уже сейчас научиться технике выполнения упражнений с тренером (тренершей), чтобы потом дома могли выполнять их даже в сумерках. Можно также скачать видео, чтобы иметь его под рукой! Аудиокниги . Помогут качественно провести период отключения света.

. Помогут качественно провести период отключения света. Настольные игры для всей семьи . Это качественное время вместе, для которого не нужно яркое освещение и интернет.

. Это качественное время вместе, для которого не нужно яркое освещение и интернет. Сон . Если уже по 9 вечера, можно и не играть в настольки – это ваш давно вожделенный шанс выспаться.

Минздрав подготовил эти материалы в рамках внедрения Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"