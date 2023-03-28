Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину Россия была заметным, но не эксклюзивным участником мировой торговли. На большинстве рынков – включая системообразующий для РФ газовый, нефтяной и металлургический – ее доля в мировом экспорте была около 10%. На европейском рынке газа, например, она недавно занимала более 40%.

Поэтому она слишком велика, чтобы надеяться выбросить ее из мировой торговли немедленно. Поэтому будет сопротивляться, придумывать разные схемы и варианты обхода – пока будут оставаться ресурсы.

Однако Россия в то же время недостаточно велика в мировом масштабе, чтобы быть "необходимой" в непосредственном смысле этого слова. Так что санкции, наложенные союзниками Украины, шаг за шагом приучают мир обходиться без России. Но такие шаги должны постоянно продолжаться – чтобы не позволить изменить тенденции:

1. 11-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россия в то же время не достаточно велика в мировом масштабе, чтобы быть "необходимой" в непосредственном смысле этого слова. Поэтому санкции, наложенные союзниками Украины, шаг за шагом приучают мир обходиться без России

Шаг вполне своевременный – особенно после того, как предусмотренные в 10 пакете соответствующие меры требуют усиления.

В конце концов, британская неправительственная организация Global Witness выпустила доклад, в котором говорится, что российская нефть "систематически" продается по ценам, превышающим "потолок" в $60, введенный странами G7 в декабре 2022 года. При этом ее биржевая цена уже длительное время не поднимается выше $50. Однако использование разнообразных схем – смешивание разных видов нефти, перевозка "серым" танкерным флотом и т.п. – позволяет рашистам находить лазейки.

Пора перекрыть те из них, которые стали очевидны – и обнаруживать следующие. Это длительный процесс, но значительно повышает эффективность санкций.

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2. ЕС и НАТО находят способы обходить попытки Венгрии блокировать помощь Украине и антироссийские шаги.

Несмотря на нежелание Венгрии, в Брюсселе вскоре состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. В Альянсе нашли процедурный путь помешать Будапешту применить право "вето".

Перед тем, в декабре, в ЕС смогли принять решение о выделении Украине помощи в 18 млрд евро – фактически обойдя возражения Венгрии.

Несмотря на нежелание Венгрии, в Брюсселе вскоре состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. В Альянсе нашли процедурный путь помешать Будапешту применить право "вето"

Будучи зависимым от фондов ЕС и защиты НАТО, Венгрия не может бесконечно шантажировать эти союзы. А между тем союзники разрывают сети, привязывающие ее к России. Financial Times сообщила, что Венгрия начала переговоры с Францией об увеличении ее участия в проекте расширения венгерской атомной электростанции "Пакш", сейчас практически полностью реализуемого российской государственной компанией "Росатом". Учитывая, что Францию называют среди противников введение санкций против "Росатома", привлечение ее к вытеснению России из атомного рынка Европы стратегически дальновидно. Интересно, что французский государственный производитель ядерных реакторов Framatome выступает... в роли подрядчика "Росатома" в Венгрии. Компания должна доставить системы управления электростанцией вместе с германской Siemens. Так что вполне вероятно, что российского посредника впоследствии просто вытеснят.

3. Представитель ВВС Индии заявил, что в этом году была запланирована большая поставка оружия из России, однако из-за агрессии РФ в Украине она не состоится.

Скорее всего, речь идет о поставках комплектующих к ним самолетов, а также ЗРК С-400.

В Wall Street Journal подсчитали, что в 2017-2022 годах доля России в мировом экспорте оружия упала с 22% до 16%. Агрессия против Украины стала хорошей антирекламой российского оружия.

В Wall Street Journal подсчитали, что в 2017-2022 годах доля России в мировом экспорте оружия упала с 22 до 16%. Агрессия против Украины стала хорошей антирекламой российскому оружию

4. Лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов для Украины. Также они поддержали поставки ракет, если потребуется.

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5. Европейский Союз также "выступает за обеспечение полной ответственности за военные преступления и другие серьезнейшие преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины, в частности путем создания надлежащего механизма судебного преследования за преступление агрессии, вызывающего беспокойство всего международного сообщества", — говорится в выводах по Украине, принятых в рамках заседания Европейского Совета в Брюсселе.

В этом контексте Европейский Совет приветствует соглашение о создании в Гааге нового Международного центра судебного преследования за преступление агрессии против Украины, которое будет связано с Совместной следственной группой, поддерживаемой Евроюстом. "Совет снова заявляет о своей поддержке расследований прокурора Международного уголовного суда", — говорится в документе.

Эти механизмы будут привлечены не только для привлечения к ответственности рашистских преступников, но и создания правовой базы конфискации в пользу Украины активов российских публичных и частных лиц.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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