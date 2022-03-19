Как перед нападением России. Из Киева выехали сотрудники посольства Беларуси
Подконтрольный режиму Лукашенко чрезвычайный и уполномоченный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол заявил, что, кроме него, с украинской территории выехали еще 10 сотрудников посольства
Об этом Сокол заявил сегодня, 19 марта 2022 года, в комментарии белорусскому государственному информационному агентству БелТА, рассказывает Еспресо.TV.
"Я выехал (из Украины - ред.) в 20.00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 9.00", - сказал посол.
"Нас было 11 сотрудников", – сказал Игорь Сокол.
Смотрите и читайте: Белорусскому послу Игорю Соколу во время побега из Украины официально вручили "30 серебряников"
По его словам, выбирался он из Украины через Молдову. Его авто и вещи проверялись на КПП в городе Могилев-Подольский Винницкой области, где он лично пробыл шесть с половиной часов.
"Моя машина как посла была полностью осмотрена, распакована, даже внутренние элементы отшивки снимались, личные вещи были осмотрены", – отметил дипломат.
Справка
Напомним, что за день до нападения России, 23 февраля, Украину покинули все российские дипломаты.
В настоящее время на границу с Украиной стянуты 10 белорусских батальонно-тактических групп.
Генштаб Беларуси говорит, что 5 новых БТГ вроде бы меняют в порядке ротации 5 бывших.
При этом технику из состава данных БТГ маркируют красным квадратом на кузовах, а у бойцов нарукавные повязки красного цвета. Повязки красного или белого цвета, кстати, используют русские интервенты.
Белорусская армия до сих пор не принимала непосредственного участия в войне с Украиной. Силы Лукашенко ограничивалась тыловой поддержкой российской армии и предоставлением ей территории для движения колонн бронетехники, размещения авиации, пуска ракет по целям на украинской территории, лечению российских оккупантов в белорусских госпиталях.
Читайте также: Тихановская в ООН призвала объявить Беларусь временно оккупированной. Ее поддержал Латушко
Белорусские войска сейчас сконцентрированы под Брестом, Кобрином, Пинском.
17-18 марта велись работы по наведению понтонного моста через Припять возле Лельчиц.
Если смотреть на места сосредоточения белорусской армии, то это приграничные районы на границе с Волынской, Ровенской и Житомирской областями Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное