Как перед нападением России. Из Киева выехали сотрудники посольства Беларуси

Об этом Сокол заявил сегодня, 19 марта 2022 года, в комментарии белорусскому государственному информационному агентству БелТА, рассказывает Еспресо.TV.



"Я выехал (из Украины - ред.) в 20.00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 9.00", - сказал посол.



"Нас было 11 сотрудников", – сказал Игорь Сокол.



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По его словам, выбирался он из Украины через Молдову. Его авто и вещи проверялись на КПП в городе Могилев-Подольский Винницкой области, где он лично пробыл шесть с половиной часов.



"Моя машина как посла была полностью осмотрена, распакована, даже внутренние элементы отшивки снимались, личные вещи были осмотрены", – отметил дипломат.



Справка



Напомним, что за день до нападения России, 23 февраля, Украину покинули все российские дипломаты.



В настоящее время на границу с Украиной стянуты 10 белорусских батальонно-тактических групп.



Генштаб Беларуси говорит, что 5 новых БТГ вроде бы меняют в порядке ротации 5 бывших.



При этом технику из состава данных БТГ маркируют красным квадратом на кузовах, а у бойцов нарукавные повязки красного цвета. Повязки красного или белого цвета, кстати, используют русские интервенты.



Белорусская армия до сих пор не принимала непосредственного участия в войне с Украиной. Силы Лукашенко ограничивалась тыловой поддержкой российской армии и предоставлением ей территории для движения колонн бронетехники, размещения авиации, пуска ракет по целям на украинской территории, лечению российских оккупантов в белорусских госпиталях.



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Белорусские войска сейчас сконцентрированы под Брестом, Кобрином, Пинском.



17-18 марта велись работы по наведению понтонного моста через Припять возле Лельчиц.



Если смотреть на места сосредоточения белорусской армии, то это приграничные районы на границе с Волынской, Ровенской и Житомирской областями Украины.





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