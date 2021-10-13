Как парфюмерный рынок адаптировался к новым реалиям
Крупные игроки парфюмерного рынка заявили о возросшем интересе покупателей к известным культовым ароматам, а также к новинкам нишевых брендов: Byredo, Mancera, Juliette Has a Gun, Escentric Molecules. Рост продаж связывают с активностью жизни, частотой выходов в свет в период между волнами эпидемии
Новые реалии парфюмерного рынка
Первые пару лет после кризиса непросто приходится не только производителям, но и покупателям. Зная об этом, бренды охотнее выпускают ароматы в небольшом объеме и делают на такую продукцию скидки. Это подтверждает и ассортимент интернет-магазина МЕЙКАП, где широко представлена оригинальная парфюмерия элитных, нишевых фирм в мини-версиях. Духи, объемом 30 ml, 35 ml, 50 ml радуют потребителей изысканным сочетанием дорогих ингредиентов, необычным звучанием ягодных миксов, экзотических трав, цветов, древесины.
Ароматы для дома – что нового?
Так как теперь человечество периодически живет в условиях ограниченного перемещения, то ароматы для дома стали своеобразным убежищем от реальности. Если дома будут звучать запахи, которые ассоциируются с путешествиями, романтическими воспоминаниями, то взгляды на жизнь станут гораздо оптимистичней.
Что выбрать:
- Сложные, многокомпонентные композиции в диффузорах – они каждый раз звучат по-разному, потому что раскрытие нот зависит от температуры помещения, уровня влажности. В один день ярче слышны ноты белых цветов, в другой – пряности и шоколад, а на третий – свежесть цитрусов.
- Моноароматы инжира, жасмина, нероли, амбры, мандарина, юзу в спреях – такие запахи приятны, не раздражают обоняние, поняты с первых нот, с предсказуемым раскрытием ингредиентов.
- Ароматические свечи – в топах продаж цитрусовые и мятные запахи. Именно они помогают снять физическую усталость, нервное напряжение. Также покупателям нравятся романтичные запахи орхидеи, розы, ванили. Среди фаворитов и свежий аромат чистоты с тонкими нотами хвои, мяты.
- Воск для аромалампы – прекрасная альтернатива маслам. Когда воск плавится, все вокруг благоухает цветами, сочными фруктами, медом, выпечкой.
Ароматы, которые нас окружают – это наша жизнь и наши новые впечатления. Запахи часто ассоциируются с определенными ситуациями, поездками, эмоциями, поэтому постарайтесь сделать свою коллекцию парфюмерии разнообразной, чтобы потом ароматы напоминали вам о примечательных моментах жизни.
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