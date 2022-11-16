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Как отследить потерянный телефон: в Госспецсвязи дали советы украинцам

16 ноября, 2022 среда
17:24
Технологии

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила украинцам, как отследить утраченный телефон

Об этом сообщает фейсбук-профиль Госспецсвязи.

Есть несколько способов, как отследить утраченный телефон.

"Как настроить функции отслеживания телефона, действительно ли они помогают при потере устройства? Если вы используете смартфон на базе Android, определить местоположение устройства можно через аккаунт в Google. Заранее включите на телефоне соответствующую опцию. Сделать это можно следующим образом: Настройки – Биометрические данные и безопасность – Поиск моего мобильного устройства (перевести в активный режим)", - пишут в Госспецсвязи.

Для отслеживания гаджета на базе Android: телефон должен быть связан с аккаунтом Google, устройство должно быть включено и подключено к интернету, а также на телефоне должна быть включена геолокация.

При потере телефона поиск осуществляется через эту страницу.

"Войдите на нее в свой аккаунт Google. На карте появится ориентировочное местоположение устройства, а также перечень вариантов того, что можно сделать: Позвонить (телефон будет звонить в течение пяти минут, даже если звук выключен). Заблокировать устройство. Очистить устройство (в в этом случае из него будут удалены все данные, а дальнейший поиск будет невозможен)", - добавили в Госспецсвязи.

Еще один вариант – воспользоваться специальными мобильными приложениями для поиска утраченного телефона. Среди функций приложений – возможность отслеживания телефона с помощью GPS, Wi-Fi, башен сотовой связи, удаленное управление камерой и микрофоном, блокировка и т.д.

"Некоторые производители смартфонов предлагают собственные решения по поиску устройств. Чтобы воспользоваться, нужно иметь отдельный аккаунт. Соответствующая функция есть и на iPhone: Настройки – iCloud – Найти iPhone. Искать устройство можно через страницу , но нужно знать Apple ID телефона", - рассказали в Службе.

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Общество
Украина
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