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OPINION

Как оценит Урсула фон дер Ляйен подготовку Украины к вступлению в ЕС

Михаил Жернаков
14 апреля, 2023 пятница
18:04
Мнение

Чуть больше, чем через месяц, в середине мая, ЕС предоставит промежуточный отчет о готовности Украины начать вступление в Союз

Еще одно важное обстоятельство в отношении ВРП и G7.

Чуть больше, чем через месяц, в середине мая, ЕС предоставит промежуточный отчет о готовности Украины начать вступление в Союз.

Центральное место в этом процессе занимает судебная реформа: КСУ — под #1, а ВРП и ВККС-под #2 среди семи пунктов, которые мы должны выполнить для открытия процедуры.

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Оценку ЕС будет давать устно, на самом высоком уровне.

Центральное место в процессе подготовки отчета ЕС о готовности Украины начать вступление занимает судебная реформа: КСУ — под #1, а ВРП и ВККС-под #2 среди семи пунктов, которые мы должны выполнить для открытия процедуры

И вот представьте.

По одному из сценариев Урсула фон дер Ляйен выходит и говорит: "Украина успешно обновила один орган судейского управления, а второй выбрала на открытом конкурсе. Общественность и международные наблюдатели высоко оценили прозрачность процесса и аплодируют результату".

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По другому - "Один "обновленный" судебный орган нас послал подальше. А кто эти люди из второго и как они туда попали, мы тоже не знаем, потому что все вопреки установившейся практике происходило максимально тайно".

Конечно, речь будет немного отличаться, но суть не очень.

Какие наши шансы на вступление в ЕС в этой жизни по каждому из сценариев, думаю, каждый может взвесить самостоятельно.

Источник

Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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