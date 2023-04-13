"Больно!", - успевает крикнуть пока неизвестный украинский герой. И все — как глубокие средневековые варвары рашисты показывают окровавленную голову на камеру.

Я видела то самое видео. Без ретуши. Без фотошопа. Я отставила на задний план "женщину" и включила максимально неэмоционального "журналиста". И да, вполне готова к тому, что изверги будут выполнять обещание: "сколько такого видео будет еще всплывать". Это явная попытка выбить почву из-под ног у морально истощившихся от этого кровавого марафона. Четкая цель испортить хоть какой-то легкий оптимизм в канун праздника Пасхи. Чтобы вы бережно вынимали кулич из печи, а в глазах кружилась голова.

Сказать, что рашисты сделали что-нибудь новое? Нет. Последние 30 лет российские солдаты играли головами в футбол на территории Абхазии и с удовольствием украшали частокол скальпами замученных чеченских девушек. Так бывает, когда миллионы людей не затронули эволюцию и идеи гуманизма и просвещения, проработавшие всю Европу. И раз и навсегда дали понять: что времена, когда можно вести себя как отброс, прошли.

Но в отношении Украины здесь вопрос глубже. Все это последствия многолетней работы по дегуманизации и размышлению украинцев в глазах заребрика. Здесь тебе "и вы еще за Севастополь ответите". И карикатурные изображения украинцев в многочисленных продуктах массовой попкультуры государства-оккупанта. "Адмирал", "Мы из будущего-2", "Белая гвардия" и даже российское кино "Тарас Бульба" — выставляет украинцев предателями, ничтожествами и полным зеро. Опускание украинцев в этой лютой украинофобии было настолько мощным, что уравнивало нас разве что с вшами или тараканами. А значит, каждое поколение россиян думало себе: "так убить же украинца и ограбить его - святое дело".

И именно так кровавый геноцид в Батурине потом вылился в кровавую резню и артиллерийские обстрелы Киева зимой 1918 года. Дальше была расправа над холодноярцами – тоже с отрезанными головами на копьях. Еще немного – и по оврагам всего СССР расстреливали украинскую интеллигенцию. А потом товарищ Сталин упивался как раз и навсегда решил вопрос о возможных украинско-крестьянских восстаниях. Просто организуй Голодомор и уничтожай протестный потенциал порабощенной нации. Чем мы были всегда для россиян? "Мазепинцами", "петлюровцами" и "бандеровцами". Всех их можно, по версии россиян, убивать, казнить и насиловать. А потом перевезти выводок в отжатую квартиру.

Только что на Западе прозвучали сравнения, что россияне уравняли себя этими показательными казнями из ИГИЛ — хорошие русские с рожей Ходорковского начали кампанию из отделения. Что нет, то не россияне и даже не Армия России. Это были вагнеровцы, а не миролюбивый и высококультурный народ.

Однако это больше похоже на попытки спасти штаны. Ибо с отсеченной головой и до ушей в крови — это и есть реальная сущность россиян. Генетический код живодера. Все ищут объяснения этим поступкам – запугать, посеять панику, однако это все вторично. Они получают удовольствие истязая. Они наслаждались своей полной властью над жертвой и чувствуют себя всесильными богами, ибо уверены, что их кара не получит. Так выглядит действительно мантра Раскольникова: "Тварь я дрожащая или право имею?"

Следует ли смотреть видео уже опубликованных казней и те, которые еще будут? Да, если вы имеете в себе силы.

Красная таблетка освобождает от иллюзий, ошеломляет, но дает силы бороться. Слишком долго мы выбирали синюю. Я помню, как вяло реагировали широкие наши народные массы на первую массовую казнь бандой Гиркина Владимира Рыбака, Юры Дяковского и Юрия Поправки. Их жгли огнем, резали ножами, избивали до потери сознания. Еще живыми им вспороли животы, засыпали туда песка и утопили в реке. В апреле 2014 не все хотели видеть эти потрясающие фото — просто казалось, что это далеко, что это разборки донецких. И если ты бравой внеполитический ковбой из уютного Киева, тебя это не касается.

Казни, кастрации, изнасилования — это все было с первых колокольчиков АТО на Донбассе. Но тогда об этом было не принято говорить, потому что все без исключения политические партии и львиная доля украинского народа занималась сшиванием страны и по сути проближала момент, когда Россия выскочила из гроба как Дракула в поисках сытного ужина.

Я желаю неизвестному замученному герою найти имя. Получить должное погребение. И самое главное — не получить безразличия или забвения. Это программа минимум.

Дальше хотелось бы разумных решений от нашего военно-политического руководства. А не слоганов о "мы отомстим и не забудем". Видео двух казней были из направления Бахмут-Соледара прошлой весной. И хотелось бы услышать, наконец, что делается, чтобы наши солдаты пехоты без качественной связи и насыщения дронами не попадали в плен по 1-2 человека. Где дальше тебя ждет показательная казнь, а точнее посвящение кровью украинцев-новобранцев.

Аналитики InformNapalm дали очень трезвое объяснение, почему видео с казнями было выброшено в интернет прямо сейчас. Зацитирую: "Судя по экипировке боевиков, голосовых команд за кадром, а также схожести этих действий с пытками и убийствами в Сирии, вероятно, что это одно из подразделений наемников ЧВК "Вагнера", снимающий видео на телефон - некий командир или боевик , приказавший другому боевику (возможно, новичку, недавно принятому в группу) совершить убийство таким образом, чтобы проверить его на покорность и готовность выполнить любой приказ и одновременно снять компромат и связать его кровью с группой этих боевиков. В Сирии вагнеровцы также отрезали конечности и головы, а видео попадало в сеть, потому что его находили в телефоне убитых боевиков".

По мнению исследователей, после того, как такие видео снимают, командиры объясняют "новообращенным" военным преступникам, что их будет ждать, если они решат сдаться в плен или убежать. То есть видео используют в качестве компромата, который угрожают слить в случае неудачи противнику.

Как же нам реагировать правильно на видео казней и пыток, которых будет немало?

В первую очередь такие видео — повод к холодной прагматичной ненависти. Увидели такое – сразу бросайте донейты на дроны.

Видео пыток над украинскими героями – это повод здесь и сейчас оборвать все паутинки с русским миром: языком оккупанта, любовью к русской литературе и поискам хороших русских, как повидла в дерьме. Россияне не щадят никого. Парень на видео крикнул в последний раз на русском: "Больно!". Однако это не стало поводом к диалогам, компромиссам и выкуриванию одной самокрутки на двоих.

И никогда, никогда не забудьте, что то же, что было на всех видео с пыткой и казнью — враги планировали сделать это с наиболее активными и яркими. Так выглядит геноцид от тех, кто лез со своим братством, как плющ на тополь.

Не забудьте, и детям передайте, что от россиян не спасают границы и политическое убежище. Их нужно уничтожать. И прежде всего очиститься от сантиментов к русскому внутри самих себя.