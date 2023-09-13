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OPINION

Как относиться к коррупции эпохи Зеленского? Действительно ли опрос "Деминициатив" хотел зла президенту

13 сентября, 2023 среда
16:00
Мнение

78% украинцев считают президента Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военно-гражданских администрациях

Банковая впервые оказалась в том капкане, который должен стать ловушкой для политических конкурентов. А Зеленский получил горький плод понимания, что анонимные телеграммы и единый телемарафон не могут выхолостить критическое мышление, как это произошло в России и Белоруссии.

Как бы ни пытался руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сместить акцент из совместного социологического исследования Фонда "Деминициативы" - это не сработает. Ведь когда подряды минобороны получают родственники депутатов провластной силы, а из наиболее одиозных схем торчат уши то Шурмы, то Татарова, то бизнес-партнеров Ермака — это не о "бытовой коррупции".

"Бытовая коррупция" - это хорошая коробка конфет классному руководителю за лояльность к ребенку. "Элитная коррупция" - это когда заместитель руководителя Офиса Президента способствует фирме своего брата получить 320 миллионов долларов за поставку электроэнергии на оккупированную территорию.

На самом деле все просто — Банковая была поражена сверхвысокой цифрой единства украинских граждан. Ответственным за коррупцию Зеленского считают жители Запада, Центра, изуродованной постоянными обстрелами Севера и прифронтовых и частично оккупированных Юга и Востока.

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Каждый политик и министр, написавший о "заказности" и "манипулятивности" социологического исследования "Деминициатив" и КМИС — стреляет в собственные ноги. Почему?

Потому что обычно это база, на основе которой собирают списки, пишут программы и делают избирательные кампании. Это исследование, которое стоит читать каждому политику, журналисту, если это журналист, а не черный заказушник, который за лишние 100 долларов приплетет тебя к отравлению Ющенко или убийству Кеннеди.

И нет, это исследования и сверхвысокие его цифры – не ненависть к Зеленскому, не мечта сбросить его здесь и сейчас. Не желание Майданов в Киеве снова. Скорее признак взросления и прозрения, что король на велосипеде оказался нагим.

Следует пересмотреть старые предвыборные рекламы еще кандидата Зеленского и там есть обещания покончить с "эпохой алчности" и "оторвать этих свиней от корыта". В ролике ко второму туру Владимир Александрович обещал справляться с трудностями, жертвовать своим временем, комфортом и дружескими связями. Люди предоставили ему гигантский кредит доверия, поэтому сейчас просто хотят вернуть его сполна.

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Когда спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр цифровой трансформации пытаются найти происки политических оппонентов и "черный пиар" — они топят разве что свои политические перспективы в обновленной партии Зеленского.

78% респондентов, считающих, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях, чрезвычайно тревожный сигнал.

Это уникальная цифра. Потому что народ Украины возлагает ответственность на президента и его команду. А еще внимание — наконец-то изучил очень хорошо, что руководителя ВГА назначает тоже президент. И это не имеет никакого отношения (!) к мэрам и городским советам, которые люди избрали в 2020. И которые сами подвергаются постоянным притеснениям и прессингу со стороны ОП.

Эта цифра – серьезная трещина. Проработать ее сейчас, когда "зеленая власть" попробовала вкус больших денег и упорно не хочет показывать декларации, практически невозможно. Хотя, возможно, тогда Зеленскому придется прощаться с теми же Шурмой, Татаровым и Ермаком.

Когда Александр Корниенко — один из самых узнаваемых "слуг народа" рассказывает о мифическом ком-то, кто хочет хайпонуть на предстоящих выборах и заказал такое исследование — хочется ткнуть его в факты.

Открываем опрос "Деминициатив" - спонсор грант правительства Нидерландов. Почему это важно? Уже 200 лет Нидерланды – основной, тесный и базовый партнер США в Европе. Нидерланды — передовая экономика мира, очень помогающая Украине оружием.

"Панцергаубице 2000", "Леопарды" и Т-72 - машины от этого государства совершили прорыв для ВСУ на фронте. А еще стоит напомнить, что Нидерланды были первым государством, предоставившим Украине систему Patriot. И еще заказало на будущее за свой счет. Почему Нидерланды заказали такую социологию? Их граждане переживают, столь эффективно тратятся их средства на российско-украинскую войну. Тем более, недавно Нидерланды объявили, что будут той страной, которая передает нам F-16. А это очень дорогие игрушки и правительство должно предоставить отчет своим налогоплательщикам, куда они идут. Есть ли смысл вкладывать в государство, которое до сих пор не определилось в приоритетах — воля или имения в Монако для избранных?

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А самое главное — это не первое исследование отношения к коррупции, которое заказывают наши западные партнеры.

На днях Зеленский сходил на интервью в CNN и там его спросили о 89% украинцев, считающих коррупцию — проблемой номер два после войны. Мол, американских налогоплательщиков очень сильно смущает эта цифра, и они думают, стоит ли так сильно помогать украинцам. Так вот там, на американскую аудиторию, президент заявил, что коррупция в Украине процветает, но это не касается кражи денег западных стран, то есть Правительство ЗЕ ворует у своих граждан, поэтому США и ЕС нечего переживать.

Так случайно Зеленский опроверг заявления собственных партийцев о "бытовой коррупции". И признал эрозию, мешающую нам быстрее выиграть войну без оглушительных дополнительных потерь.

Поэтому в сухом остатке есть несколько хороших выводов.

  • Концепция "хороший царь, бояре подкачали", на которой пытается выруливать президент уже четыре года — дала сбой.
  • Единственный телемарафон не смог создать теплую ванночку для народа. И правда все равно проникает через независимые СМИ и ютуб-каналы.
  • И главное — президенту нужно уже здесь и сейчас прощаться со свиньями у корыта. Иначе второй термин станет его приговором. В прямом смысле.

И напоследок хочется вспомнить старый скетч еще комика Зеленского, где он шутил, как взял прокатиться велосипед "Украина", но так развлекся, что остался только бардачок. Так что хочется сказать одно — не умеешь ездить на этом транспорте, слезай и отдай кому-то другому.

Украинцев могу поздравить. С нашими инстинктами самосохранения и критическим мышлением все в порядке. И ни один телемарафон с пулом положительных блогеров не смог сделать нас слепыми. Мы просто поняли наконец, что Зеленский давно политик, а не телезвезда. И спрашивать его надо, как со стандартного политика.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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