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OPINION

Как относиться гражданским лицам к скандалам в армии? Кейс 47-й бригады и Маркуса

14 июля, 2023 пятница
15:25
Мнение

В истории с конфликтом в 47-й ОМБр важно не скатиться до обсуждения личностей. Ведь здесь важны не столько они, сколько прецедент. Очень опасный и негативный прецедент открытой атаки на руководство со стороны подчиненного

Если оторваться от личности господина Маркуса, главная проблема его поступка заключается в открывании ящика Пандоры – вынесении в широкую общественность вечного солдатского недовольства решением командования. Солдаты всегда недовольны – это аксиома всех войн и всех времен. Но так же железно правило, что это недовольство должно оставаться на уровне ворчания за вечерним супом с побратимами. Но никак не выноситься на публику, да еще и с грубой бранью.

Валерій Маркус

Фото: elle.ua


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Чем-то подобным у наших врагов как раз занимался Пригожин. К чему это привело, мы все могли увидеть. Но ведь надо понимать, что главным преимуществом украинской армии является единство в борьбе за свою страну. И именно это единство перевешивает любые проблемы, которых очень много и в ВСУ.

Поступок же Маркуса это единство разрушает и показывает многим недовольным путь публичного если не бунта, то, по крайней мере, вынесения внутриармейских и личных проблем на публику. Украинская армия сильна своим пониманием общности задач, поэтому внутренние ссоры – как раз то, что ей категорически запрещено. Собственно, как и в любой армии.

Теперь о конкретных обстоятельствах. Поступок Маркуса опасен еще и тем, что отсылает нас в условный 2014-й, когда ВСУ только рождались. И постоянно сталкивались с мини-бунтами тех, кто не хотел вписываться в структуру или хотел атаманить. Сам факт публичного выкладывания в сеть рапорта, служащего документом, является нарушением законодательства. Что в военное время является очень опасным прецедентом. Сегодня недовольный сержант выкладывает рапорт с матом на своего командира, которого сам недавно хвалил. Но теперь, на фоне серьезных потерь подразделения, все пошло кувырком, включая личные отношения. А завтра, может, какой-то генерал, недовольный, что его как-то обошли по службе, выложит стратегические планы или пойдет давать интервью к неприхотливым СМИ, падким на сенсации?

Существуют ли в ВСУ проблемы с принятием решений и использованием солдат? Безусловно, их очень много. Но это место для профессионального разговора, а не истерик с вываливанием личных обид на публику. Армия – не место для пиара и личных амбиций. Да, армейские процедуры могут быть очень противными для людей, привыкших к медийности. Однако по-другому этот механизм принуждения сотен тысяч человек не работает.

И еще один аспект, очень неприятный. Он связан с постоянным желанием Офиса президента вмешиваться в действия военных. И глубинным недоверием Зеленского и Ко к армии. Именно поэтому с самого начала ОП делает ставку на раскрутку своих медийных лиц, которые должны, по замыслу, аккумулировать все положительные стороны от действий ВСУ. Чтобы потом вылезти в списки на выборы. А прямо сейчас противопоставляться в медийном пространстве неугодным генералам или солдатам. Даже если эти солдаты или офицеры – ниже по званию или достижениям, но их, если они в фаворе ОП, будут выставлять на первый план. Пусть это полностью противоречит армейской субординации или простой справедливости.
Это очень отвратительная тактика, которая очень вредила и продолжает вредить с первых секунд упомянутому единству. Однако по-другому команда Зеленского играть не умеет.

Валерій Маркус і Володимир Зеленський

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Эта тактика усиливает раздор в армии, постоянно провоцирует скандалы и зависть. История с Маркусом, который в разгар боевых действий ездил фоткаться с президентом , по словам его же побратимов, довольно негативно повлияла и на отношение к нему, и на общее моральное состояние бригады, которая как раз была в кровопролитных боях. И несла потери.

Эта история показывает одно: армией должны руководить военные, а не политики. В армии не должно быть места политике и личному пиару. Солдаты должны заниматься либо пиаром и волонтеркой на камеру, либо воевать. В армии должна быть четкая структура управления, куда не должны влезать жаждущие личного пиара на войне политики.

Я уважаю сержанта Маркуса, который пошел по контракту в украинскую армию еще задолго до АТО 2014 года. Он прошел бои первой волны – был под Славянском, Углегорском и Дебальцево. На первое время ушел в гражданскую жизнь. Но вернулся в 2022 году в ВСУ.

У него много публичных фото и записей вместе с молодым офицером Иваном Шаламагой. Они были товарищами до этого рапорта и публичной ссоры. Оба молодые, талантливые и бесстрашные.

на фото: Іван Шаламага

Фото: https://www.facebook.com/47brigade

Я предполагаю, что потери во время контрнаступления по минным полям в Запорожской области подкосили их обоих. И у кого-то первого сорвало крышку.

Но я прошу всех воздержаться от разделения на команды хейтеров и болельщиков. Уверена, без этой записи в соцсетях с рапортом молодые мужчины скорее нашли бы общий язык и пришли к логичному решению.

Для всех, кто пишет, что кто-то сломался и нужно нести на помойку, я хочу напомнить, что мужской ресурс в нашей стране и на этой войне не безграничен. У нас не будет лучше. У нас не будет других. Не приедут защищать Украину те, кто сбежал как крыса за все доллары мира. Следовательно, нужно вести разговор с теми, кто не убежал и не испугался. И своей жизнью и работой заслужил безоговорочное уважение.

Я верю в 47-ю бригаду и в то, что она переживет эти конфликты. Ряд наших подразделений переживал подобные хейты, но многие сейчас стали знаком качества и по тому, как правильно перемолоть российских оккупантов.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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