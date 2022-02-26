Как отличить российскую технику от украинской. Объясняют спецслужбы
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в субботу, 26 февраля 2022 года, обнародовала рекомендации о том, как отличать технику украинской армии от российских захватчиков
Об этом идет речь на фейсбуке ведомства, передает Еспресо.TV.
Как отмечает Госспецсвязь, российская техника имеет темно-зеленую и болотную окраску, иногда - трехцветную. А украинская техника темно-зеленая, ближе к оливковой, или имеет окрас в виде "пикселя".
Кроме того, техника государства-агрессора, которая находится в Украине, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:
косую линию на кузове – на Херсон;
метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении замечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев;
треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск;
круг – для мобильного резерва.
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В том случае, что украинцы видят оккупационную технику, Госспецсвязь просит сообщать об этом силовым и правоохранительным органам через соцсети или по телефону.
Также важно снимать на видео передвижение и выкладывать в соцсети, указывая где и когда была проведена съемка.
"Ни в коем случае не снимайте передвижение украинской военной техники. Не помогайте врагу уничтожать вас, ваш дом, наши города и Украину", - обращаю внимание в Государственной службе специальной связи и защиты информации.
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