Как открыть больничный беременным украинкам за границей: Минздрав дал разъяснение
Беременным украинкам за границей, которые не состоят на учете в Украине, откроют больничный дистанционно
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
В Министерстве отмечают, что беременные украинки, выехавшие за границу из-за российской военной агрессии, смогут оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности без личного посещения врача.
"На время военного положения мы разрешили врачам формировать МВТН без личного приема беременной. Чтобы и дальше гарантировать беременным украинкам право на финансовую помощь от государства. Как это выглядит на практике? На 30-й неделе беременности женщина должна связаться с врачом, который вел или ведет ее беременность, прислать медицинские документы по последнему обследованию в стране пребывания и заявить о желании сформировать МВТН, который может сформировать и семейный врач, с которым у женщины заключена декларация. имеющий доступ к ЭСОЗ (Электронная система здравоохранения, - ред.)", - отмечает заместитель Министра здравоохранения Мария Карчевич.
Также отмечается, что врач создаст электронный больничный на основании иностранных медицинских документов, которые предоставит беременная. Таким образом, украинки смогут получить социальные выплаты от нашего государства.
- Министерство здравоохранения запустило бесплатную горячую линию по е-больничным.
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