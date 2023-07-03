В наиболее влиятельной венгерской газете Magyar Nemzet, которую считают неформальным рупором власти Виктора Орбана, появилась статья Отто Гайдича "Európa elrablása" ("Похищение Европы"). Написанная венгерским пропагандистом, который явно учится у своих российских коллег, она отражает все аспекты антиукраинских настроений нынешнего орбановского политического истеблишмента и вызывает множество вопросов.

Так Отто Гайдич пишет: "Пятьдесят миллиардов евро. По сообщению газеты, столько Брюссель выделил бы в поддержку украинской контратаки. Это почти половина общего годового бюджета нашей страны. Венгрия является членом Европейского Союза, а Украина нет. Стоит сказать об этом здесь. Как уже выплеснул это господин Верхофштадт относительно нас в своем лихорадочном сне, то есть когда грезил, что венгров нужно немедленно выбросить, а украинцев принять в союз, но, к счастью, эта версия существует только в его маленьком мозге".

Здесь Гайдич явно извращает факты, когда заявляет, о чем эта сумма может быть выделена Евросоюзом на "поддержку украинской контратаки". Ведь в реальности идет речь о возможном выделении средств для освобождения международно признанных украинских территорий от московских захватчиков и восстановления Украины. И орбановский эксперт об этом не знать не может. Ощущается, что для официального Будапешта, который всеми своими действиями на международной арене постоянно демонстрирует, что он давно уже не только член НАТО и ЕС, но и союзник Москвы, важно, чтобы Украина оказалась один на один с Российской Федерацией.

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При этом эксперта нисколько не волнует, что за время длительного правления Орбана фактически произошло похищение Путиным Венгрии из Европы. И что после этого будет дальше? Поскольку Венгрия не может долго усидеть на двух стульях. Рано или поздно ей придется сделать свой окончательный выбор – с кем она, с Брюсселем или Москвой? Хотя этот важный вопрос пока что поднимался в ЕС на неофициальном уровне, вскоре в Евросоюзе его могут поставить ребром, и явно Венгрия от этого не выиграет.

Но Гайдич жалуется, что "В отличие от предыдущих финансовых пакетов, предназначенных для Украины, текущий Еврокомиссия будет финансировать на средства вкладов государств-членов, то есть они не будут одалживать на рынках, а обяжут всех делать дополнительные выплаты. Для этого необходимо внести изменения в семилетний бюджет, создав хорошую возможность для агитации перед парламентскими выборами".

Дотационное государство, постоянно получавшее большие миллиардные вливания от Европейского Союза, теперь ждет новых поступлений от ЕС, а их может и не быть. Именно поэтому режим Орбана запускает своих пропагандистов, которые для орбановского потенциального электората способны, не моргнув глазом, обосновать что-либо.

И этот пропагандист жалуется, что в Евросоюзе могут обязать Будапешт "совершать дополнительные выплаты" для Украины, а это может быть расценено Путиным как недружественный шаг Орбана, не говоря о том, на какие действия после этого готова будет пойти Москва. Возможно, и на обнародование определенных секретных документов, которые так долго и надежно держат венгерского премьера на крючке его московских друзей.

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Отто Гайдич далее отмечает: "Для тех налогоплательщиков, которые после длительных промедлений, условий умножения на разделение, выполнения вех, супервех, унизительных процессов вертикальных и горизонтальных процедур не получили ни копейки из принадлежащих им ресурсов. Те венгры, которые вынуждены мириться с подобным цинизмом, как будто с ними нет ничего плохого, когда они рассматривают особенности состояния верховенства права, демократии и коррупции отдельно, но, по мнению глобалистских угрофобских левых элит, общая картина все еще удручающая и побуждает к размышлениям. Они просто тратили наши деньги на свои игры в Украине?".

Орбанист цинично определяет кровавую войну России в Украине как такие абстрактные "игры в Украине". Но стоп, что-то до боли напоминает его фраза о "глобалистских угрофобских левых". Так это не что иное, как калька из пропагандистских штампов, которые массово распространяются на российском телевидении и СМИ. А именно о "зоологической русофобии", которой там объясняют буквально все, что не нравится диктатору Путину, засевшему в Кремле.

Ну еще немного, и в венгерской прессе может появиться новый политический штамп – о "зоологической угрофобии", когда речь пойдет о таком, что очень не нравится их вечному премьеру Виктору Орбану. Ну, например, такое: "Поддерживая Украину, Америка и Европа проявляют "зоологическую угрофобию", ведь деньги, предоставленные украинцам, можно было бы куда лучше использовать, передав их Венгрии". Ну, и дальше в таком же духе. Если уж перенимать пропагандистский опыт Москвы, то нужно не размениваться на мелочи, а следовать буквально всему.

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Ну, а дальше утверждение автора статьи можно было бы легко перепутать с опусом в каком-то государственном русском издании, если бы не знать, что этот материал появился именно в Венгрии. Он подчеркивает: "Понимаем, новые левые, неомарксисты, прогрессисты, то есть духовные наследники большевиков, хотят для Украины сыграть роль чрезвычайно солидарного и безгранично человечного доброго человека, и профинансировать это, набрасывая еще одно значительное бремя на шею европейских граждан. По сути, они хотят заставить страны-члены союза заплатить за прокси-войну Америки против россиян на украинской земле.Кто знает, чем они питают свою гордыню, думая, что пока они лишат нас принадлежащих нам ресурсов, мы будем добровольно подметать чердак, чтобы им было за что продолжать войну до последнего украинского упавшего солдата".

Вам эти определения венгерского эксперта ничего не напоминают? И все это мы могли прочитать в российской прессе или услышать на московском телевидении. И о "прокси-войне Америки против россиян на украинской земле", и о "войне до последнего украинского солдата". Неужели Отто Гайдич получает российские "темники" напрямую из Кремля, минуя идеологические орбановские учреждения?

Если это действительно так, то вполне можно предположить, что российская агентура в Венгрии начала игнорировать действующий режим. А это уже несет непосредственную угрозу властям Виктора Орбана. Поскольку, в таком случае, в Венгрии Москва начинает развертывать свои параллельные структуры, игнорируя при этом официальные структуры. И на это в Будапеште должны обратить внимание.

По мнению Отто Гайдича: "Согласно нашему представлению, тот, кто служит иностранным интересам за деньги иностранца, является предателем. Тот, кто не получает денег, да еще и платит за то, чтобы уничтожить свое, тот вырожденный дурак и темный злодей одновременно. Но это сейчас делают хозяева Европы, они предают всех жителей старого континента, они вовлекают живущие здесь народы на долги, делают их слабыми, чтобы служить антироссийским интересам частной денежной империи, при этом они не осознают, что спешат на собственную гибель.

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Они ослеплены обещаниями огромных доходов от предстоящей реконструкции, но нужно хорошо знать, что на другом конце псы будут гораздо сильнее, чем ослабленная Европа.

Поэтому подчеркнем, что тот, кто хочет отдать пятьдесят миллиардов евро на продолжение кровавого убийства, способен на гораздо большую мерзость. Например, вытащить их из чужих карманов".

Автор не скрывает своего желания прекратить российско-украинскую войну на условиях Путина, а для этого нужно не больше, ни меньше, чтобы Запад перестал помогать Украине. Он так переживает, чтобы не было "антироссийских интересов" в европейской политике, что уже не скрывает венгерских промосковских целей. А говоря о "продолжении кровавого убийства", подразумевает не прекращение войны в Украине, а украинскую капитуляцию и утрату нашим государством своей территориальной целостности и независимости.

Понятно, что свою статью Отто Гайдич писал для внутреннего венгерского пользования, однако когда ее прочитают в других странах, там должна стать еще более понятной пропутинская политика, которую теперь продуцируют элиты в Венгрии. Еще раз вспомним основные политические месседжи этого орбановского писаки. Итак: это "глобалистские угрофобские левые", "продолжать войну до последнего украинского солдата", "служить антироссийским интересам", "продолжение кровавого убийства".

Совпадения с московской пропагандой просто впечатляют. Каким таким интересам служит сам Гайдич, когда он так методично и последовательно повторяет эти московские клише?

Из всего этого можно заключить, что постепенно, но необратимо когда-то лучшая венгерская газета "Magyar Nemzet" превращается в соответствие газеты "Правда" времен коммунистического генсека Брежнева. Премьер Виктор Орбан готовит Венгрию к вступлению в путинскую модель Советского Союза? Только в таком случае можно понять превращение управляемой им страны в марионетку России.

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Если нет, то чего на самом деле добивается Орбан? Еще немного и венгры легко могут лишиться членства в ЕС и НАТО. Чем он, в таком случае, собирается заменить эти структуры, неясно. Хочет ли он таким образом привести Венгрию в Евразийский экономический союз, управляемый Российской Федерацией?

Как бы то ни было, но феномен Виктора Орбана впоследствии будут анализировать в европейских учебниках по политологии. Потому что только он смог превратить экономически стабильное государство Европы в страну, которая уже не способна нормально функционировать без постоянных финансовых вливаний из Евросоюза и энергетических подачек России. Отсюда и призывы его информационных приспешников не оказывать Украине помощь, а сохранить эти деньги для Венгрии. И хотя это у них вряд ли сработает, но кремлятники стараются.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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