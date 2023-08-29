"Как оправдание Гитлера": религиовед Черноморец о превознесении Папой Римским русского империализма
Религиовед и философ Юрий Черноморец приравнял слова Папы Римского о российском империализме с превознесением и оправданием Гитлера
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"После заявления Папы Римского относительно российского империализма очень сильно протестуют украинские и польские католики. Ведь любое оправдание российского империализма и представление его в каком-то положительном ключе должно быть таким же нонсенсом, как восхваление Гитлера. Мы же не слышим подобных вещей в отношении мировых диктаторов из уст религиозных лидеров. Не слышим и потому, что евреи приучили к тому, что любые заявления, которые могут оскорблять память о погибших людях, подвергаются огромной реакции", - пояснил Черноморец.
Религиовед считает, что Папа Римский должен просить прощения украинцев за превознесение российского империализма.
"Соответствующую реакцию мы видели и со стороны мусульман, когда предыдущий Папа Римский не осторожно что-то о них сказал. После реакции мусульман на слова Папы, он вынужден был извиняться. Соответственно мы как украинцы должны протестовать не меньше чем евреи и мусульмане. Кроме того, такие заявления очень опасны для самой католической церкви. Ведь после этого они могут получить пустые храмы", - добавил он.
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