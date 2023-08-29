"Как оправдание Гитлера": религиовед Черноморец о превознесении Папой Римским русского империализма

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"После заявления Папы Римского относительно российского империализма очень сильно протестуют украинские и польские католики. Ведь любое оправдание российского империализма и представление его в каком-то положительном ключе должно быть таким же нонсенсом, как восхваление Гитлера. Мы же не слышим подобных вещей в отношении мировых диктаторов из уст религиозных лидеров. Не слышим и потому, что евреи приучили к тому, что любые заявления, которые могут оскорблять память о погибших людях, подвергаются огромной реакции", - пояснил Черноморец.

Религиовед считает, что Папа Римский должен просить прощения украинцев за превознесение российского империализма.

"Соответствующую реакцию мы видели и со стороны мусульман, когда предыдущий Папа Римский не осторожно что-то о них сказал. После реакции мусульман на слова Папы, он вынужден был извиняться. Соответственно мы как украинцы должны протестовать не меньше чем евреи и мусульмане. Кроме того, такие заявления очень опасны для самой католической церкви. Ведь после этого они могут получить пустые храмы", - добавил он.