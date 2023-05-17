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Как Олег Татаров уничтожает военную полицию во время войны

17 мая, 2023 среда
12:05
Мнение Юрий Бутусов

Заместитель главы Офиса президента выступает вопреки позиции министра обороны и главкома ВСУ

Сегодня комитет по обороне Верховной Рады рассматривает законопроект о военной полиции, заключительные положения, и документ либо окончательно похоронят, выхолостив суть, либо произойдет чудо.

Во всех без исключения странах НАТО правопорядок в войсках обеспечивает специальный правоохранительный орган – военная полиция, подчиняющаяся главнокомандующему армией, с целью обеспечения выполнения военных решений и борьбы с преступлениями среди военных. Но этого нет в Украине, потому что наша военная служба правопорядка выполняет исключительно административные функции, а для уголовных расследований полномочий не получила.

Разговоры о создании военной полиции безрезультатно шли при президенте Порошенко — закончилось ничем. Но в 2021 году президент Зеленский подписал указ № 473 "О стратегическом оборонном бюллетене Украины", который предусматривал создание военной полиции.

Разговоры о создании военной полиции безрезультатно шли при президенте Порошенко — закончилось ничем. Но в 2021 году президент Зеленский подписал указ № 473 "О стратегическом оборонном бюллетене Украины", который предусматривал создание военной полиции.

Во исполнение указа 15 февраля 2022-го года 34 народных депутата "Слуги Народа" подали законопроект 6569-1 "О военной полиции". Сначала там было предусмотрено предоставление всех необходимых полномочий.

Этот законопроект полностью поддержали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Но вдруг "слуги народа" начали этот законопроект тормозить. Вместо голосования создали в сентябре 2022-го рабочую группу, пригласили туда военных, юристов, которые воюют на фронте, и все военные заявили: нужно немедленно принимать и создавать на базе ВСП полноценную военную полицию на основе доктрины НАТО AJP -3.21 2019 года.

Но вдруг из законопроекта начали выбрасывать функции и полномочия, а затем решили выбросить главное — вместо того, чтобы подчинить главкому ВСУ создать отдельный орган центральной власти.

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В рабочей группе пытались честно убедить Офис президента, вот какие аргументы приводились в дискуссии:

"Предотвращение и расследование уголовных преступлений в армии совершают три структуры — ДБР, МВД и ВСП. Нет одной ответственной структуры, у ВСП полномочий по уголовным делам нет, все полномочия у гражданских структур. ДБР не создавалось для выполнения функций оперативно-розыскной деятельности в войсках в условиях боевых действий. Специализированные прокуроры якобы функционируют, но в 2020 году ликвидировали военных прокуроров, а гражданские лица не могут в условиях боевых действий выполнять свои обязанности по назначению. Военные суды также отсутствуют. На гауптвахте одного из прифронтовых подразделений ВСП находится под стражей примерно до батальона личного состава. Согласно официальным сведениям, в 2022 году зарегистрировано 13 583 военных уголовных правонарушения, по которым в 2587 (19%) сообщено о подозрении и 2167 (16%) направлено в суд. Показатель реальной криминальной репрессии почти вдвое меньше, чем в целом по государству, это показывает низкую эффективность системы. Это только статистика военных преступлений, а есть еще большой массив других общеуголовных преступлений, совершенных военнослужащими, согласно которым отдельная статистика по субъектам не ведется. Военная полиция не должна подменить ДБР, а разгрузить ДБР от несвойственных функций. Досудебное расследование и оперативно-розыскная деятельность по военным должна быть в руках военных на базе ВСП. Создание вместо военной структуры очередного гражданского органа власти приведет к излишним расходам бюджета и приостановке работы ВСП, что в условиях военного положения является диверсией".

Решение саботировать законопроект вводит непосредственно заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Министр обороны Резников пытался защитить законопроект. Но так тихо, чтобы никто не услышал, потому что у Татарова большие ДБР, БЭБ, МВД, а у Резникова маленькие яйца по 17 гривен

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Решение саботировать законопроект вводит непосредственно заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Министр обороны Резников пытался защитить законопроект. Но так тихо, чтобы никто не услышал, потому что у Татарова большие ДБР, БЭБ, МВД, а у Резникова маленькие яйца по 17 гривен.

Татаров посильнее. На словах он вдувает в уши Зеленского, что нельзя перед выборами усиливать популярнейшую фигуру в Украине — Залужного. А на самом деле Татаров хочет сохранить под своим контролем всю правоохранительную деятельность, потому что у него такие полномочия, которых ни у одного силовика ни при Януковиче, ни при Порошенко не было вообще. Конечно, поскольку Залужный далеко, а Татаров на докладах ежедневно, то его мнение относительно военной полиции побеждает. Ну и на каждого депутата у него собирается компромат.

Поэтому никакие ссылки на стандарты НАТО не работают. Так как Татаров — адвокат и партнер Андрея Портнова, теневого куратора судебной власти Украины, который сейчас находится в Москве, и уступать полномочия они не собираются никому.

У меня вопрос к депутатам один: вы для армии работаете или для Татарова? Вы же не Залужному должны дать военную полицию, вы армии должно дать военную полицию, армии, которая вас защищает, и благодаря которой вы годами сидите и тратите время и деньги налогоплательщиков. И не думайте, что о тех, кто саботирует закон, общество забудет.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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