Как оказывать народное сопротивление: рекомендации от Генштаба ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, как можно помочь военным и защититься от нападения оккупантов
Об этом написали в Facebook .
Отмечается, что танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции наших ВСУ, потеряет 5-6 танков, но не боеспособность.
"Нужно остановить или уничтожить тыловые колонны, которые везут к танкам боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников. Тогда батальон становится недееспособным полностью", - говорят в ВСУ.
Террористы в тылу не имеют бронированной защиты и охраняются солдатами без боевого опыта, поэтому являются легкой мишенью, говорят военные.
"Перекрываем тыловые поставки - завершим войну за считанные дни", - говорится в сообщении.
Остановить вражескую колонну также можно поваленными деревьями, это позволит сжечь и уничтожить ее и взять пленных.
"Тотальное объединение – тотальное восстание – тотальная блокада. В ход идут все средства!"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное