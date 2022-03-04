Как оказывать народное сопротивление: рекомендации от Генштаба ВСУ

Об этом написали в Facebook .



Отмечается, что танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции наших ВСУ, потеряет 5-6 танков, но не боеспособность.



"Нужно остановить или уничтожить тыловые колонны, которые везут к танкам боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников. Тогда батальон становится недееспособным полностью", - говорят в ВСУ.



Террористы в тылу не имеют бронированной защиты и охраняются солдатами без боевого опыта, поэтому являются легкой мишенью, говорят военные.



"Перекрываем тыловые поставки - завершим войну за считанные дни", - говорится в сообщении.



Остановить вражескую колонну также можно поваленными деревьями, это позволит сжечь и уничтожить ее и взять пленных.



"Тотальное объединение – тотальное восстание – тотальная блокада. В ход идут все средства!"

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