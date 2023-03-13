Как оформить пенсию за границей: Минсоцполитики предоставило разъяснение

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что для этого нужно зайти на веб-портал и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".

Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После входа выполнить следующие шаги:

Шаг 1 – в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке Вашего заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии, например "Пенсия по возрасту";

– в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке Вашего заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии, например "Пенсия по возрасту"; Шаг 2 – ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);

– ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку); Шаг 3 – прикрепите скан-копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированным копиям документов по приведенному перед формированием заявления перечню.

После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости форму заявления можно отредактировать.

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Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в ПФУ нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".

Добавляется, что по результатам обработки заявления каждый получит информацию о состоянии обработки и соответствующем решении.