Как оформить пенсию за границей: Минсоцполитики предоставило разъяснение
Украинцы, которые по войне или по другим причинам выехали за границу и приобрели там пенсионный возраст, могут оформить пенсию дистанционно, с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Отмечается, что для этого нужно зайти на веб-портал и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".
Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
После входа выполнить следующие шаги:
- Шаг 1 – в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке Вашего заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии, например "Пенсия по возрасту";
- Шаг 2 – ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);
- Шаг 3 – прикрепите скан-копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированным копиям документов по приведенному перед формированием заявления перечню.
После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости форму заявления можно отредактировать.
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Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в ПФУ нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".
Добавляется, что по результатам обработки заявления каждый получит информацию о состоянии обработки и соответствующем решении.
- Ранее отмечалось , что перерасчет пенсий с учетом инфляции в Украине состоится с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.
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