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OPINION

Как Офис президента формирует лояльность среди "нижнего белья"

Зоя Казанжи
12 мартa, 2023 воскресенье
10:02
Мнение

Власть, заточенная на шоу и умеющая делать шоу, которые хавает пипл, ни на йоту не изменяют своим профессиональным навыкам

И нам следует признать, что именно это заходит людям.

Технологически все объяснимо. У инстаблогеров есть миллионные аудитории. Своим аудиториям там никто не предлагает интеллектуальные продукты. В основном развлечения, одежда, рестораны (рестики), бьюти-процедуры – эдакая лакшер-жизнь как можно дальше от вашего "отетово всего". Спрос диктует предложение. Это предложение и удовлетворяют такие вот лидеры мнений Инстаграмма. Потому что часть населения до сих пор находится в танке.

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Кстати, я не беру словосочетания лидеры мнений в кавычки. Потому что здесь нет иронии – они действительно гуру для тех, кто их читает и на них подписан.

Подоляк, стремящийся удерживать свои медийные позиции, понимает, как это работает. Конечно, нижнее белье не будет продвигать восстановление страны или объявлять сбор на покупку дронов. Но это "нижнее белье" в нужное время напомнит своим аудиториям о "гении Зеленского" и "ничтожности его критиков".

Конечно, нижнее белье не будет продвигать восстановление страны или объявлять сбор на покупку дронов. Но это "нижнее белье" в нужное время напомнит своим аудиториям о "гении Зеленского" и "ничтожности его критиков".

И пофиг, что там чувак, который на годовщину Голодомора организовывал голодные игры, и пофиг, что там та, которая праздновала что-то в Крыму и рассказывала, что после аннексии там все зашибись. И пофиг, что там блоггер требовала сказать, "когда это все закончится, чтобы мы могли планировать свою работу и жизнь дальше". И пофиг, что там блоггер, шутя, предлагал Подоляку "дать слово пацана" по поводу объявленного срока окончания войны. В 2023 году, чтобы вы знали на всякий случай.

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Это все пофиг и ОП, и блоггерам. Ибо так формируется лояльность среди "нижнего белья", "увеличение губ без боли" и "двух спортивных костюмов по цене одного". От них никто не потребует патриотического контента или участия в ИПСО. Главное, что их знают в ОП, они знают "пацана из ОП", с ними разговаривали, как "со взрослыми", даже для их удобства переходя на русский язык. Ведь "какая разница".

Так формируется лояльность среди "нижнего белья", "увеличение губ без боли" и "двух спортивных костюмов по цене одного". От них никто не потребует патриотического контента или участия в ИПСО. Главное, что их знают в ОП, они знают "пацана из ОП", с ними разговаривали, как "со взрослыми", даже для их удобства переходя на русский язык. Ведь "какая разница"

Нельзя оставлять без присмотра такую огромную инстааудиторию.

Поскольку тренды указывают на то, что видеоконтент рулит, то в ОП должны пригласить тиктокеров. А там тоже огромная аудитория. Специалисты по шоу это знают, кстати. В отличие от нас. И сейчас я об этом говорю совершенно серьезно.

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Х…ло тоже так начинал. Своевольный выброс из эфира неугодных, кристина потупчик, встречи с "детелями кильтуры и кино" - дальше вы знаете. Да-да, я помню вечную мантру – у нас так не будет, мы не такие, наше общество еще никто не покорил и так далее

Телеаудитория уже подготовлена, телеканалы зачищены. В ФБ работают "положительные блоггеры" и "ботоферма Подоляка" ("ботоферму Порошенко" зачистили, сообщили нам). На ТВ и на радио – сплошной "единственный марафон".

Все логично. Х…ло тоже так начинал. Своевольный выброс из эфира неугодных, кристина потупчик, встречи с "детелями кильтуры и кино" - дальше вы знаете. Да-да, я помню вечную мантру – у нас так не будет, мы не такие, наше общество еще никто не покорил и так далее.

Как сделать людей баранами и потом делать с ними все, что вам нужно – мастер-класс по управлению массами. Дорого. Обращаться в ОП.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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