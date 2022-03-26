Как обезопасить переписку в мессенджерах | Минцифры опубликовало объяснения

Информацию сообщили в Telegram.



"Сейчас для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора. Благодаря ему мы можем сообщать ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах", - говорится в сообщении.



Что не стоит присылать:

Не делитесь геолокацией. Не стоит сообщать о вашем местонахождении, расположении украинских войск или складов хранения боеприпасов ВСУ. Все, что может прочесть в письмах ваш знакомый, может увидеть и враг.

Не пересылайте пароли от банковских карт, гаджетов и т.п. Или используйте специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.

В целях безопасности не присылайте в мессенджеры информацию о передвижении врага, лучше сообщить об этом ВСУ через чатбот еВраг (@evorog_bot), после чего удалите переписку.

Напомним, VK уже фактически остались без почты Mail.ru, а платежные карты "Мир" – без доступа к Apple Pay и Google Pay. В Минцифре рассказали о новых успехах цифровой блокады России и Белоруссии.

"Будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасной переписки в соцсетях и мессенджерах, ставьте надежные пароли и берегите себя и близких", - добавляют в Минцифры.