Как обезопасить переписку в мессенджерах | Минцифры опубликовало объяснения
Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало правила безопасного общения в соцсетях и мессенджерах
Информацию сообщили в Telegram.
"Сейчас для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора. Благодаря ему мы можем сообщать ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах", - говорится в сообщении.
Что не стоит присылать:
- Не делитесь геолокацией. Не стоит сообщать о вашем местонахождении, расположении украинских войск или складов хранения боеприпасов ВСУ. Все, что может прочесть в письмах ваш знакомый, может увидеть и враг.
- Не пересылайте пароли от банковских карт, гаджетов и т.п. Или используйте специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.
- В целях безопасности не присылайте в мессенджеры информацию о передвижении врага, лучше сообщить об этом ВСУ через чатбот еВраг (@evorog_bot), после чего удалите переписку.
- Напомним, VK уже фактически остались без почты Mail.ru, а платежные карты "Мир" – без доступа к Apple Pay и Google Pay. В Минцифре рассказали о новых успехах цифровой блокады России и Белоруссии.
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