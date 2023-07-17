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OPINION

Как обезопасить будущее искусственного интеллекта? Тайваньская модель в помощь

Одри Тан
17 июля, 2023 понедельник
08:00
Технологии на фото: Одри Тан

Мир сейчас оказался перед пропастью искусственного интеллекта. Но как избежать падения в пропасть злоупотреблений, эксплуатации и манипуляций со стороны неблагополучных субъектов, работающих на тех, кто стремится уничтожить свободу, подорвать демократию, угрожать правам человека и порядку, основанному на правилах?

Этот критически важный вопрос доминировал в дискуссиях с участием многочисленных новаторов государственного и частного секторов во время моих недавних визитов в Бельгию, Израиль и Великобританию. Также у всех на устах была неотложная потребность в сотрудничестве в области ИИ.

Существует множество стратегий для достижения возвышенного состояния бытия в этом аспекте. Среди них пауза в обучении систем ИИ следующего поколения, разработка отраслевых правил и стандартов, государственное регулирование и т.д.. Но, по моему мнению, тайваньская модель лучше всего подходит для глобального управления ИИ и стоит глобального распространения.
Мы на Тайване привыкли мыслить нестандартно, когда речь идет о достижении консенсуса как в больших, так и малых вопросах. Учитывая нашу геополитическую ситуацию, очень важно, чтобы люди чувствовали себя полноценными участниками процессов создания политики. Это укрепляет сплоченность и отражает наше глубокое убеждение, что именно увеличение демократии является самым лучшим путем вперед.

Тайваньская модель, признающая мощность ИИ как силы добра, раскрывает мнения и перспективы по целому ряду вопросов. Конечной целью является содействие прозрачности и преодолению разногласий для достижения консенсуса. Она отражает нашу страсть к свободе, инклюзивности и справедливости, глядя в глаза авторитарному экспансионизму.

Одной из основ Тайваньской модели являются платформы с открытым исходным кодом, вроде Trustworthy AI Dialog Engine (TAIDE). Это чат-бот, который признает важность языкового разнообразия и качества, отвечает на общие вопросы, ускоряет процесс перевода и предоставляет надежную и актуальную информацию.

Тайваньскую модель отличает и другой компонент под названием Ассамблеи согласования , запущенный Проектом коллективного интеллекта (CIP) вместе с такими партнерами, как Министерство цифровых дел Тайваня , OpenAI и Anthropic. Он направлен на то, чтобы делать технологии соответствующими общественным ценностям. Мы отвергаем произвольные директивы сверху вниз в пользу более инклюзивной, партисипативной модели, сформированной нашим динамичным гражданским обществом.

Уже с этого месяца из-за ряда международных Ассамблей согласования, мы рассматриваем остающиеся без внимания вопросы, а именно авторское право, предвзятость и дискриминация, надлежащая компенсация, добросовестное использование, государственная служба и более широкое влияние на общество. Процесс происходит с помощью Polis – системы, работающей в режиме реального времени и способной собирать, анализировать и понимать мнения больших групп участников. Ее привлекательность состоит в простом, но глубоком дизайне. Люди естественно тяготеют к поиску общего языка, а не к углублению в вопросы, вызывающие разногласия.

Правда в том, что платформы с открытым кодом и Ассамблеи согласования являются мощными катализаторами для углубления понимания и единства. Когда люди видят и затрагивают плоды сотрудничества, результатом становится сотворчество и солидарность. Такой добродетельный круг является ключом к возрождению демократии и гарантии, что мы никого не оставим позади в преодолении нынешних и новых вызовов, стоящих перед нашими свободными и открытыми обществами.

Большое значение имеет климатическая справедливость. Хотя о нем не упоминается в Заявлении о рисках , связанных с искусственным интеллектом, подготовленном Центром безопасности искусственного интеллекта, которое я подписал вместе со многими ведущими экспертами и общественными деятелями, она заслуживает внимания.

После недавнего основательного диалога с Саймоном Кофе, министром юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу, а также глобальным лидером в сфере повышения осведомленности об изменении климата, я убежден, что мы должны противостоять разрушительному влиянию повышения уровня моря на такие тихоокеанские страны, как Маршалловы острова. Науру, Палау и Тувалу, и это лишь некоторые из них. Тайваньская модель в этом случае может существенно помочь.

Рассмотрим этот вопрос в контексте потенциального краткосрочного ущерба искусственному интеллекту, на примере дипфейков. Если позволить этому феномену разорвать существующее между нами доверие, то трансграничная координация глобальных угроз, таких как климатический кризис, станет невозможной, что в конечном итоге подтолкнет нас к катастрофе.

Дело в том, что для того, чтобы разрубить гордеев узел искусственного интеллекта и проложить безопасный и устойчивый курс к надежному глобальному управлению им, нужны все возможные ресурсы. Вот почему я приглашаю Михаила Федорова, министра цифровой трансформации Украины, присоединиться к партнерству CIP и продолжить наше сотрудничество, начатое в апреле 2022 года, когда мы были среди представителей более 60 стран, которые подписали Декларацию о будущем Интернета.
К участию приглашаются все государственные, частные и неправительственные организации в Украине, разделяющие наше видение будущего ИИ. Усиливая плюрализм голосов, а также используя синергию Тайваньской модели для коллективного блага, мы можем вместе свести к минимуму риски, максимизировать преимущества и обезопасить наше будущее.

Об авторе. Одри Тан – министр по цифровым вопросам Тайваня и глава Национального института кибербезопасности.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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