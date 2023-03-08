Полномасштабная война в Украине требует пересмотра подходов к формированию политики в сфере государственного регулирования экономики и поиска новых эффективных методов государственного управления.

Ключевыми вызовами для нынешней экономики Украины являются падение производства, рост числа безработных, ослабление устойчивости государственных финансов, угрозы валютной стабильности.

1. Динамика экономического восстановления Украины

Украина завершила 2022 30% падением реального ВВП. Во время II мировой войны почти не зафиксированы такие объемы падения ВВП в рамках одного календарного года.

Прирост реального ВВП отдельных стран мира во время II мировой войны (в % к предыдущему году)

Источник: Maddison Project Database

В 1945 г. ВВП Германии также сократился на 30% по сравнению с 1944 годом. Однако экономическая территория Украины и ее рабочая сила в 2022 г. не подверглись таким катастрофическим ударам как экономика Германии по итогам II мировой войны.

Падение ВВП Украины на треть не может быть объяснено исключительно военными факторами. Это актуализирует дискуссию по поводу возможной модификации параметров текущей государственной экономической политики для обеспечения более оптимального ее влияния на экономику.

Прогнозы дальнейшего роста украинской экономики тоже варьируются в очень скромных масштабах: от +0,3% в 2023 г. до +6,4% в 2025 г. (данные прогноза НБУ). Это очень мало как условий военного времени, так и условий вероятного послевоенного восстановления.

Так, во время Второй мировой войны экономика Германии росла в среднем на 3,7% в год (1939-1944 гг.), экономика Великобритании за этот же период – на 3,5% в год. После войны темпы обновления европейских экономик измерялись двузначными числами.

Например, среднегодовые темпы реального ВВП за первые 5 лет восстановления Германии составляли +15%, Франции +18%, Италии: +14%, Австрии: +17%, Японии: +10%, СССР: +9%.

Особенно интенсивно восстанавливалась экономика Западной Германии. Так, уже в 1946 г. в американской и британской зонах оккупации промышленное производство удвоилось, а в 1950 г. – превысило уровень 1945 г. в 4 раза!

Масштабное восстановление производств и создание рабочих мест составило базу макроэкономической и денежной стабильности послевоенной Германии.

Проблема падения производства и роста безработицы – ключевой риск функционирования украинской экономики.

Инвестиционное развитие страны затруднено ввиду военных рисков, изъятия трудовых ресурсов в ряды ВСУ, энергетического террора, логистических проблем. С начала 2023 г. в Украине начала проявляться спираль циклического сокращения выпуска и роста безработицы.

По данным опроса НБУ, предприятия планируют сокращать число занятых, поскольку не ожидают роста спроса, а спрос, в свою очередь, не растет из-за сокращения зарплат и рабочих мест.

Из-за падения производства усиливаются опасности для государственных денег и валютной сферы. Изменения условий функционирования экономики, в частности, усиления падения ВВП, требуют коррекции в параметрах макроэкономической политики, как фискальной так и монетарной.

Разбалансирование сферы государственных финансов происходит в результате сужения налоговой экономической базы и роста потребностей в расходах. Военное состояние экономики привело к прогрессивному наращиванию расходов на нужды обороны, социальной поддержке граждан и восстановлению разрушенной войной инфраструктуры.

Это увеличивает дефицит бюджета, однако этот дефицит не создает адекватного мультипликативного эффекта для экономики в отличие от условий мирного времени.

Валютная стабильность украинской экономики держится на трех элементах: масштабная внешняя помощь, фиксированный обменный курс и валютные ограничения на вывод капитала.

Однако сокращение производства и падение его конкурентоспособности подрывает фундаментальные основы устойчивости национальной валюты.

Поэтому стране нужна мощная государственная политика поддержки занятости, которая должна включать в себя проекты создания рабочих мест в государственном секторе, стимулирование частного бизнеса, развитие и восстановление инфраструктуры. Приоритет должен отдаваться бизнесам, работающим на обороноспособность страны.

Страна должна научиться эффективно использовать финансовые ресурсы. В настоящее время наблюдается непродуктивное наращивание денег в банковской системе – критическая нехватка ликвидности в государственных финансах и реальном секторе сопровождается ее избытком в банковской системе.

Решение проблемы требует пересмотра концептуальной роли монетарной политики, смещения ее акцентов по вопросам поддержки экономического роста с использованием потенциала банковской системы.

Не только война у нас тормозит экономику. Тормозит украинскую экономику неоптимальная государственная политика.

Пример послевоенной Германии доказывает, что в условиях поступления масштабной внешней помощи важно замыкать новую денежную массу в новых объектах производства товаров и услуг, а не замыкать ее в финансовых активах, оторванных от производительности реальной экономики.

Полноценное обращение денежной массы генерирует новую добавленную стоимость и налоги, что уменьшает потребности прямой эмиссии, способствует улучшению рынка труда, уменьшает риски структурной инфляции.

2. Монетарные условия экономического обновления

Ключевая процентная ставка в Украине была повышена с 10 до 25% годовых в июле прошлого года. Ужесточение монетарной политики было обусловлено двумя основными причинами:

устранение угроз раскрутки инфляционной спирали вследствие эмиссионного финансирования дефицита бюджета;

понижение валютных рисков и сохранение валютных резервов.

Однако с ноября 2022 г. и по состоянию на начало 2023 г. не наблюдается признаков раскрутки инфляционной спирали, а валютные риски были эффективно нивелированы благодаря принятым мерам регулирования валютного рынка и поступлению масштабной внешней помощи.

Инфляционные риски от эмиссии не получили спирального эффекта, поскольку объем падения экономики существенно (втрое) превысил размер бюджетных стимулов.

Наряду с этим производители не имели стимулов повышать зарплаты из-за низкого спроса на их продукцию.

Как следствие, по итогам 2022 года средняя реальная заработная плата сократилась на 17%, безработица выросла в три раза (до 28% от рабочей силы), а реальные потребительские расходы населения упали на 20%.

По прогнозу НБУ, инфляция по итогам 2023 г. составит 18,7%. При сохранении учетной ставки в 25% это означает, что реальная ключевая ставка на конец текущего года составит +6,3%, то есть экономика получит дополнительный рестрикционный шок от монетарных условий.

В современной мировой практике преимущественно фиксируются "отрицательные" реальные ключевые процентные ставки (среди развитых стран мира в среднем "минус" 5%), что объясняется попыткой монетарных регуляторов обезопасить свои постпандемические экономики от дополнительных структурных изломов – роста банкротств и безработицы.

Во время II мировой войны отрицательные реальные ключевые ставки сохраняли все развитые страны мира, кроме Германии.

Номинальные и реальные ключевые процентные ставки центральных банков во время II мировой войны, % годовых

Источник: рассчитан по данным ФРС США

Учитывая изложенное, дальнейшее сохранение чрезмерно жестких монетарных условий представляется малоэффективным, поскольку это не дает адекватного инфляционного или валютного эффектов, однако оказывает рестрикционное влияние на экономическое восстановление.

3. Проблемы финансирования дефицита государственного бюджета

Дефицит государственного бюджета в 2022 году составил 1,4 трлн. грн (без грантового финансирования) или около 30% ВВП. Масштабный размер дефицита запланирован и на текущий год – 1,3 трлн. грн (20% ВВП).

Финансирование дефицита осуществлялось почти поровну из трех источников: международные гранты, внешние ссуды и эмиссия НБУ.

То есть, ресурсы внутреннего рынка заимствований вообще не привлекались к финансированию дефицита. Даже наоборот: за прошлый год Правительство погасло рыночных ОВГЗ на 55 млрд грн больше, чем привлекло новых (в т.ч. банки сократили чистые ссуды Правительства на 61 млрд грн) (рис. 1).

Дефицит гривневых ссуд Правительству пришлось компенсировать из-за эмиссионного финансирования НБУ. При этом в банковской системе за прошлый год аккумулированы гигантские объемы свободной ликвидности – около 500 млрд грн.

Источник: данные НБУ и Минфина

Для стимулирования привлечения средств банков в ОВГЗ с января 2023 г. НБУ изменил правила формирования обязательных резервов банков. Теперь до 50% резервов разрешено формировать за счет специальных выпусков бенчмарк-ОВГЗ.

С начала текущего года общий объем инвестиций банков в бенчмарк-ОВГЗ составил 55 млрд грн, а чистый прирост ОВГЗ на балансах банков – около 40 млрд грн.

По оценкам НБУ, изменение правил формирования обязательных резервов банков позволит привлечь дополнительные инвестиции банков в ОВГЗ на сумму около 100 млрд грн до конца текущего года.

В то же время, указанная сумма инвестиций составляет лишь около 7% запланированного дефицита государственного бюджета на 2023 год.

Повышение норм резервирования оказывает неравномерное влияние на эффективность бизнес-моделей банков.

Дальнейшее повышение норм резервирования может повлечь за собой усиление рисков банковской ликвидности, что будет ограничивать кредитную и инвестиционную активность банков.

4. Инструменты государственной политики для восстановления послевоенной экономики

Военная экономика и производство товаров двойного назначения должны стать приоритетом государственной экономической политики. Это я не раз подчеркивал в своих статьях.

Поддержка экономического роста и финансовая устойчивость должны стать приоритетами монетарной политики. Из-за установления фиксированного валютного курса инфляционное таргетирование на ближайшую перспективу теряет смысл.

Ценовую стабильность следует обеспечивать более адекватными средствами, отвечающими условиям военного периода.

Следует усилить долю расходов на поддержку создания рабочих мест с целью формирования мультипликативного эффекта в экономике и снижения рисков критического сужения налоговой экономической базы в среднесрочной перспективе.

Этому способствует привлечение средств международных финансовых организаций и стран-партнеров для целевых государственных инвестиций в создание новых целостных производственных комплексов в приоритетных видах деятельности, а также широкий инструментарий государственной поддержки предприятий, важных для экономики и безопасности в условиях войны (кредиты, гранты, акционерное финансирование , венчурное финансирование, государственные гарантии, страховая поддержка, государственный заказ, субсидии)

Обеспечить уровень монетарных условий, которые были бы консистентны с показателями текущей динамики ВВП (15-20% годовых).

Целесообразно изменить дизайн процентной политики, который бы стимулировал банки вкладывать средства в государственные облигации или другие гривневые финансовые активы, а не пассивно их хранить в депозитных сертификатах НБУ.

Считаю возможным актуализацию параметров монетарного регулирования в связи с изменением макроэкономических условий, а также проработку вопроса введения целевых мер монетарной политики для развития кредитного канала, в частности, в части запуска инструментов целевого рефинансирования банковских кредитов инвестиционного направления.

Целесообразно вернуться к практике гарантий и поручения Национального банка, отработать для этого соответствующий уровень законодательного обеспечения и механизмы.

Должна быть усилена роль государственных банков для реализации государственных программ поддержки экономики, создана разветвленная система государственного банкинга, включающая глубоко специализированные государственные коммерческие банки, государственные банки широкого профиля, государственные банки развития, партнерские финансовые учреждения, региональные фонды, страховые организации.

Государство должно активно заняться вопросами интегрированного развития территорий, где размещаются релокированные предприятия с целью устранения логистических проблем и формирования региональных промышленно-производственных комплексов.

Расширить целевую государственную поддержку предприятий, производящих продукцию импортозамещения и/или реализующих проекты локализации производства в пределах экономической территории Украины.

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Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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