Как нож в сердце: Лидер сборной Швеции о голе Украины в конце овертайма на Евро-2020

Об этом сообщает УЕФА.

По его словам, когда Артем Довбик забил победный гол, футболисты сборной Швеции уже мысленно готовились к серии пенальти.

"Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже думал, что нас ждет серия пенальти. А потом соперник забил 120-й минуте. Это как нож в сердце. Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда смотрел матч Франции, сказал: "Футбол жестокий". Сегодня была наша очередь в этом убедиться. Футбол много нам дает, но еще больше забирает ", - сказал Кулусевски.

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Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

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