Как нож в сердце: Лидер сборной Швеции о голе Украины в конце овертайма на Евро-2020
Форвард сборной Швеции Деян Кулусевски назвал гол украинцев в компенсированное время овертайма матча 1/8 финала чемпионата Европы ножом в сердце
Об этом сообщает УЕФА.
По его словам, когда Артем Довбик забил победный гол, футболисты сборной Швеции уже мысленно готовились к серии пенальти.
"Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже думал, что нас ждет серия пенальти. А потом соперник забил 120-й минуте. Это как нож в сердце. Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда смотрел матч Франции, сказал: "Футбол жестокий". Сегодня была наша очередь в этом убедиться. Футбол много нам дает, но еще больше забирает ", - сказал Кулусевски.
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Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что его команда не заслуживала поражения от Украины.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- Также стало известно, что травмированный в матче против Швеции форвард сборной Украины Артем Беседин больше не сыграет на турнире .
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