Как НКВД-КГБ издевался над легендарным "динамовцем" Константином Щегоцким. Рассекречены документы

Такими словами начинается посвященное Щегоцкому большое документальное исследование киевского историка и архивиста Эдуарда Андрющенко, которое обнародовано сегодня, 18 сентября 2021 года, передает Еспресо.TV.



Как отмечает автор, в сентябре 1938 года, в разгар сезона, зрители на стадионах начали замечать, что "Щипа" - такое прозвище закрепилось за игроком - перестал выходить на поле. Дело было не в травме или переходе в другую команду. Все хорошо понимали, куда может внезапно исчезнуть человек, но говорить об этом вслух почти никто не решался.

"Да, Константин Щегоцкий был арестован НКВД. Только полвека спустя, перед смертью, он немного приоткрыл завесу тайны вокруг этого дела. Как оказалось теперь, о некоторых вещах футболист умолчал - в частности о том, что обвинения имели непосредственное отношение к его спортивной карьере", - пишет Андрющенко.



Опираясь на рассекреченные архивы советских спецслужб, автор установил, что капитана под пытками и под влиянием "подсадного" сокамерника заставили "признаться" в "сотрудничества" с турецкой разведкой и в диверсионной деятельности по "спаиванию команды".



Оговаривать Щегоцкого заставили подчиненных ему спортсменов.



При этом Андрющенко приводит как подробные "показания" этих лиц, их имена, фамилии и фотографии, так и опровержения заявленного ими из достоверных источников.



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В целом Щегоцкий провел в камере 15 месяцев. Сначала на Короленко, 33 (сейчас это улица Владимирская), а затем в Лукьяновской тюрьме.



После устранения Ежова, когда НКВД возглавил Лаврентий Берия, спортсмена выпустили, но так до конца жизни и не реабилитировали. Среди возможных причин, которыми при принятии такого решения руководствовались в КГБ, Эдуард Андрющенко называет происхождение капитана "Динамо" из состоятельной (буржуазной) семьи (до большевистского переворота 1917-го отец Константина Щегоцкого был экспортером вина, а матери принадлежал ресторан), родственников за границей, нескрываемое восхищение высоким уровнем жизни на Западе, где он до Второй мировой войны бывал на соревнованиях, а также любовную, а затем и семейныйую связь с этнической немкой, красавицей Елизаветой Гейхер, якобы замешанной в содействии тем, кто не желал идти на фронт.



С началом гитлеровской оккупации Щегоцкий оказался в концлагере в Боярке, откуда бежал на подконтрольную СССР территорию и впоследствии оказался в эвакуации в Ташкенте, где и познакомился с Гейхер.



После завершения войны пара вернулась в Киев. Воспитывали приемного сына.



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