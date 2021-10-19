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Как незрячий певец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. История чемпиона

19 октября, 2021 вторник
18:45
Новости Сербин

В эту субботу в цикле "Сильные истории" на "Еспресо" - эпизод о золотом призере Паралимпиады в Токио Михаиле Сербине

18-летний Михаил - слепой с детства. Родители годами занимались реабилитацией сына, чтобы добиться сохранения у парня реакции на свет. В школьные годы Михаил начал профессионально заниматься пением и достиг высоких результатов. В 2018 году по приглашению Национального Паралимпийского комитета Украины, талантливый парень спел на Торжественной церемонии проводов национальной сборной команды Украины на XII зимние Паралимпийские игры.

И для самого Михаила знакомство с украинскими паралимпийцами стало решающим в жизни. Он взял пример со звездных атлетов и начал плавать. Уже через три года, в 2021-м, он взял в Токио для Украины серебро и золото!

Полную историю Михаила Сербина смотрите уже в субботу, 23 октября, в 10:30 и в 17:00 на телеканале Еспресо.

Напомним, что телецикл "Сильные истории" - это программа, посвященная семьям украинцев, имеющих детей с инвалидностью, которые успешно борются за их полноценное детство и жизнь. Цикл создается при поддержке Украинского Культурного Фонда, а реализует проект ОО "Всеукраинский Демократический Форум".

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