Союзнические отношения Российской Федерации и Ирана базируются на их общей антиамериканской и антизападной позиции. А поскольку режим мулл не желает налаживать отношения с Соединенными Штатами и Европой, ему остается одно – ориентироваться на Москву и искать у нее защиты от ненавистного ему Запада. Несмотря на то, что такой подход постоянно приносит ему политические антидивиденды.

То, что Иран вместе с Россией любой ценой пытается не допустить проверки экспертами ООН информации об использовании Россией в войне с Украиной иранских дронов-камикадзе, указывает на то, что в Тегеране, как и в Кремле, очень боятся разоблачения этой кровавой незаконной сделки. Которая влечет введение новых санкций в отношении Ирана.

Так IRNA – Агентство новостей Исламской Республики Иран, безапелляционно заявляет, что "посол и постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Ираван считает предложение Украины о приезде экспертов ООН для осмотра частей сбитых беспилотников и увязки их с выполнением резолюции №2231 по ядерному соглашению с Ираном как не имеющую правовых оснований в рамках указанной резолюции. Иравани представил в письме, которое он адресовал Генеральному секретарю ООН и Председателю Совета Безопасности ООН, доказательства того, что такие обвинения необоснованны".

Если действительно обвинения в том, что иранцы задействованы в российско-украинской войне на стороне Российской Федерации "необоснованны", то почему вы так панически боитесь законной проверки, которая могла бы опровергать все эти обвинения?

Создается четкое впечатление, что иранская дипломатия находится в каком-то своем вымышленном параллельном мире, который абсолютно не пересекается с реальным миром. Если действительно обвинения в том, что иранцы задействованы в российско-украинской войне на стороне Российской Федерации "необоснованны", то почему вы так панически боитесь законной проверки, которая могла бы опровергать все эти обвинения?

Если же вы настаиваете на том, как подчеркивает IRNA, "что Украина игнорирует нейтральную позицию Ирана в текущей войне в этой стране и продолжает выдвигать ложные обвинения и претензии, основанные на не задокументированной информации", а постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид "предложение Украины о приезде экспертов ООН для осмотра частей сбитых беспилотников и увязывание их с выполнением резолюции №2231 по ядерному соглашению с Ираном как не имеющее правовых оснований в рамках указанной резолюции", так почему иранская сторона так нервно реагирует?

Иран сам должен быть чрезвычайно заинтересован в прибытии в Украину экспертов ООН, чтобы они сняли все подозрения с Тегерана, якобы "необоснованно" обвиняющего Киев. Но иранцы продолжают настаивать на том, что "Украина стремится достичь политических целей, увязывая безосновательные обвинения против Ирана с Резолюцией 2231".

Иран сам должен быть чрезвычайно заинтересован в прибытии в Украину экспертов ООН, чтобы они сняли все подозрения с Тегерана, якобы "необоснованно" обвиняющего Киев

Посол Иравани отмечает: "срок ограничений, упомянутых в параграфе 6 Приложения В к Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, закончился в октябре 2020 года, и с тех пор никакие действия Ирана по поставке, продаже или передаче оружия или связанных с ним материалов другим странам не подпадают под действие Резолюции 2231". Представитель Ирана в ООН также считает, что "претензии Украины относительно параграфа 4 Приложения В к Резолюции 2231 также являются неправильным и произвольным толкованием резолюции и духа этого пункта".

Похоже, что в Тегеране считают всех полными идиотами, или им так не хочется отвечать за свое участие в войне России в Украине, что они готовы озвучивать на международной арене полную ересь, думая, что подобное алогическое поведение им чем-нибудь поможет.

Кроме того, высокопоставленные иранцы почему-то внезапно забыли, что Россия в войне в Украине признана агрессором, а военная помощь и продажа ей оружия противоречат конституции Ирана. Хотя там прекрасно понимают, что в их конституцию можно записывать все, что угодно, потому что кто собирается вообще обращать внимание на нее, когда в действительности все решает только один человек – аятолла Хаменеи.

В Тегеране считают всех полными идиотами, или им так не хочется отвечать за свое участие в войне России в Украине, что они готовы озвучивать на международной арене полную ересь, думая, что подобное алогическое поведение им чем-то поможет

И здесь стоит обратить внимание на то, что по этому вопросу пишет одна из самых тиражных иранских газет Donya-e Eqtesad (Мир экономики). В статье "Неприятный день для иранской дипломатии", в частности, отмечается: "дипломатия Ирана столкнулась с санкциями и комментариями западных официальных лиц относительно заявления об отправке беспилотников в Россию и их использовании в войне в Украине, что снова напрягло атмосферу между Тегераном и западными столицами. Это процесс, который, по мнению некоторых аналитиков и экспертов, может подвергнуть сомнению перспективу переговоров по возобновлению СВПИ.

Однако Тегеран отверг эти претензии, а министр иностранных дел Ирана объявил во время своей поездки в Ереван, что продолжит обмен информацией с американской стороной, чтобы добиться конечной точки соглашения. Хоссейн Амирабдоллахян, во время пресс-конференции со своим армянским коллегой, сообщил о последнем процессе переговоров по отмене санкций против Ирана и сказал: "Мы договорились об усилении сотрудничества между Международным Агентством по Атомной Энергетике и Организацией по атомной энергетике Ирана".

В то же время, продолжает газета Donya-e Eqtesad: "оценка западников, особенно американцев, отличается от заявлений министра иностранных дел Ирана, так координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов по стратегическим коммуникациям подчеркнул, что наше внимание сосредоточено не на ядерных переговорах с Ираном. Джон Кирби, повторяя заявление о продаже иранских беспилотников России, заявил, что Вашингтон стремится усилить санкции против Тегерана.

На самом деле, совпадение эскалации кризиса в Украине с беспорядками в Иране в последние недели стало основанием для введения санкций в сфере прав человека против отдельных лиц и учреждений. Санкции, которые, кажется, активизируют действия западных стран из-за вероятного спора в отношении иранских беспилотников, также могут привести к санкциям по оружию".

Иранцы снова запускают "дурку" выдавая себя чуть ли не за миротворцев и требуют каких-то документов, когда лучшими документами являются сбитые в Украине иранские дроны

В другой статье в газете "Donya-e Eqtesad" отмечается: "Утверждения о продаже иранских беспилотников России для использования в войне в Украине повторяются, в то время как Иран категорически против войны и вооружения каждой из сторон войны и сообщил об этом украинским властям. Если есть документы по использованию иранских беспилотников в войне в Украине, предоставьте их".

Иранцы снова запускают "дурку" выдавая себя чуть ли не за миротворцев и требуют каких-то документов, когда лучшими документами являются сбитые в Украине иранские дроны. И хотя в России их перекрестили на "Герань-2", ни у кого не вызывает никаких сомнений, что это не что иное, как иранские дроны "Шахид-136". Если в Тегеране ставят целью подорвать любое доверие к тому, что они озвучивают, то у них это прекрасно получается.

"Donya-e Eqtesad" продолжает: "конечно, Иран сотрудничал с Россией в оборонной сфере на протяжении многих лет, но он не поддерживал войну против Украины и не предоставил ни одного иранского оружия России для использования в войне против Украины. В связи с этим Хоссейн Амирабдоллахян написал на своей странице в Instagram о своей недавней телефонной консультации с Жозепом Боррелем: "Я сказал господину Боррелю о заявлениях использования иранских беспилотников в войне в Украине, что мы сотрудничаем с Россией в сфере обороны. Но наша политика в отношении войны в Украине заключается в уважении территориальной целостности этой страны, не направлении оружия сторонам конфликта, прекращении войны и прекращении перемещения людей. Исламская Республика Иран пытается по дипломатическому пути остановить конфликт в Украине, и я посоветовал европейцам смотреть на этот вопрос реалистично. Я также подчеркнул, что мы против войны и решительно отвергаем поставки России беспилотников для использования в войне с Украиной, однако после этого разговора глава внешнеполитического ведомства Евросоюза осудил в Твиттере "отправку иранских беспилотников в Россию для использования на войне в Украине".

Иран еще раз убеждает Соединенные Штаты и Европу, что он, как и Россия, не собирается признавать то, что есть в действительности, а сам просто напрашивается на новые дополнительные санкции

Иран еще раз убеждает Соединенные Штаты и Европу, что он, как и Россия, не собирается признавать то, что есть в действительности, а сам просто напрашивается на новые дополнительные санкции. Эскалация Российской Федерацией войны в Украине стала стратегическим вопросом для США и Евросоюза, и поставки дронов в Россию провоцируют новый кризис напряженности между Ираном и Западом.

Несмотря на то, что Тегеран хочет, чтобы соблюдение Ядерного соглашения с Ираном (JCPOA), которое было достигнуто в 2015 году, отделялось от вопросов прав человека и того, что связано с поведением Ирана в регионе, а теперь и на международной арене. , им это сделать не удастся.

JCPOA нельзя рассматривать отдельно от совокупности отношений между Ираном и Западом. Наивно надеяться, что санкции в других областях не будут влиять на ядерное соглашение. Обострению этой ситуации способствует и то, что западные государства уделили большое внимание жестокому подавлению в Иране протестов и беспорядков, которые происходили в последние недели и способны вспыхнуть. А это может фактически остановить переговоры по JCPOA.

Иран поставил все на Россию и проиграет. Путин не смог одержать победу на поле боя, и нет никаких оснований, что ему это может удаться в будущем. Опыт Афганистана ничему Москву так и не научил. Сегодня для России ситуация в Украине намного хуже, чем в Афганистане. Реализация угроз диктатора по применению ядерного оружия может привести к человеческой катастрофе, но результатом этого не будет победа россиян, и, наконец, россиянам придется с позором покинуть территорию Украины.

Иран поставил все на Россию и проиграет. Путин не смог одержать победу на поле боя, и нет никаких оснований, что ему это может удаться в будущем. Опыт Афганистана ничему Москву так и не научил

Позиция Ирана по отношению к Российской Федерации в вопросах, не воспринимаемых международным сообществом, включая вопросы Украины, не отвечает национальным интересам Ирана. Фактически Иран своими дронами сражается на стороне России в войне против Украины. Но, независимо от того, как долго будет продолжать Тегеран и дальше помогать Москве, он от этого ничего выиграть не сможет.

Наоборот, если бы России, скажем, гипотетически удалось победить Украину и Запад, чего, конечно, никогда не будет, то она опять начала бы свою экспансию в соседних к нему странах, от Юга до Центральной Азии. А это поставило под угрозу национальные интересы самого Ирана. Поэтому в нынешней ситуации в иранских интересах держаться подальше от России в ее войне с Украиной.

Ведь эта бездумная поддержка Тегераном Российской Федерации в ее намерениях уничтожить государственность Украины в итоге может закончиться расчленением самой Исламской Республики Иран. Проблема Южного Азербайджана для Ирана никуда не делась, и об этом режим мулл должен помнить.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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