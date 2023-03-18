Когда год назад у нас началась большая война, в Израиле у власти было правительство Беннета – Лапида, очень приличных, не лживых, не коррумпированных политиков (насколько это возможно, — авт.), даже с определенными принципами. Они публично поддержали Украину (как официальными декларациями, так и голосованием в международных организациях), но помощью ограничились только гуманитарной. Причина проста – московитские ПВО и ВВС в Сирии, где активно действует также Иран – страна, открыто декларирующая уничтожение Израиля как свою стратегическую цель. Осложнение отношений с Кремлем будет означать существенные риски безопасности израильтян и сильно сдерживает любые открытые акции против РФ.

Читайте также: Незаметный геноцид

И вот правительство меняется, к власти возвращается Биби Нетаньяху — опытный, циничный, беспринципный политикан, к тому же с репутацией (по крайней мере, в Украине) личного друга Путина. И…

Нетаньяху не только дает команду изготовить для Украины систему раннего предупреждения о воздушных атаках, но и проводит через правительство решение о поставках противодронных систем защиты точечных стратегических объектов

Он не только дает команду изготовить для Украины систему раннего предупреждения о воздушных атаках, но и проводит через правительство решение о поставках противодронных систем защиты точечных стратегических объектов. Все это — под успокаивающие (и довольно циничные) разговоры о сугубо гуманитарном аспекте этих вооружений, потому что "российские солдаты от них не погибнут".

Читайте также: Играя в жертву

Почему такой разворот? Я могу назвать по меньшей мере пять факторов, которые могли стать причиной (но не буду, потому что это долго, - авт. ). Хотя, вполне возможно, основным был шестой: Нетаньяху — это вам не Зеленский до 2022 года. Он прекрасно понимает (несмотря на все обнимашки с Путиным), что Россия — это стратегический враг, и если есть возможность без особого риска ослабить его, это следует делать обязательно.

К чему я все это пишу? Большая политика – это сложные и нелинейные процессы. Поэтому, уважаемые комментаторы, когда мы пытаемся строить свои прогнозы и оценки на "в таком-то году он такое-то сказал"), это выглядит крайне наивно.

Источник

Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.