Как недобропорядочные судьи убегают в почетную отставку

Судейская отставка – это не просто пенсия. Это продолжение иммунитета и большие пожизненные денежные выплаты от страны. Все это, отработав 20 лет, должны получать только добродетельные служители фемиды: те, кто не брал взяток, не злоупотреблял должностью и соблюдал нормы судейской этики. Но на самом деле в почетную отставку часто пытаются бежать те, чья добродетель вызывает сомнения - чтобы сделать невозможным расследование своей деятельности, не проходить квалификационную оценку и сохранить все привилегии почетного увольнения. Мы продолжаем рассказывать о судьях, которых ВРП – вместо того, чтобы привлечь к ответственности – в этом году отправила в почетную отставку.

В апреле в отставку ушла судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Гарник. Она была одной из первых судей, проходивших первичную квалификационную оценку и - не прошла. В 2016 году судья не смогла подтвердить свои профессиональные знания и способность осуществлять правосудие. Квалификационная комиссия отправила ее на переподготовку в Национальную школу судей.

Уже тогда у членов комиссии было немало вопросов к состоянию Гарник. В 2014 году на счетах судьи появились 3 миллиона гривен. Их происхождение она так и не смогла объяснить. Сначала сказала, что это от продажи квартиры. Но выяснилось, что квартиру она продала годом позже. На следующей квалификационной оценке версия изменилась: деньги появились якобы из-за работы успешным адвокатом. Отметим, что Людмила Гарник работала судьей с 2002 года, а это значит, что заработать миллионы, выполняя работу юриста, в 2014 году она просто не могла – должность судьи запрещает работать по совместительству.



Людмила Гарник имеет роскошный дом на 335 квадратных метров в элитном прибрежном поселке Совиньон в Одесской области. С переездом в Киев женщина, которая, судя по декларациям, имела немалые сбережения, тратить их на жилье в столице не стала - просто приватизировала служебную квартиру более 100 квадратных метров.



Также Людмила Гарник является кандидатом наук. В ходе квалификационной оценки она делится своими выводами, не указывающими на статус ученого, и не может с первого раза назвать юридические термины. В 2016 году Квалификационная комиссия признала профессиональный уровень Гарник недостаточным для осуществления судопроизводства и отправила учиться. Почти пять лет судья была лишена права работать. Вплоть до марта 2021 года. Впрочем, все это время мы с вами, как налогоплательщики, продолжали удерживать профнепригодную судью. Она каждый месяц получала свою высокую судейскую зарплату.

Судья Людмила Гарник ушла в отставку 27 апреля 2023 года. Сохранила звание судьи и за счет налогоплательщиков, то есть, нас с вами, будет получать пожизненное удержание от государства в размере от 50 до 100 процентов его судейской зарплаты.

А это – судья Шевченковского районного суда города Киева Лидия Щебуняева. Она ушла в отставку 25 апреля этого года. Служительница фемиды известна тем, что освободила от заключения Александра Медведя, обвиняемого в похищении и пытках активистов Революции Достоинства – Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Последний был зверски убит.

го января 2014-го года тело Вербицкого нашли в лесу в 500 метрах от дороги Гнедин-Петровское. Следствие установило, что Александр Медведь лично участвовал в похищении активистов из Александровской больницы, после чего их перевезли в пригород Киева, где издевались и избивали. Лидия Щебуняева вынесла приговор, в котором выразила убеждение, что Юрий Вербицкий умер не из-за пыток Медвидя и его компании, а из-за того, что замерз в зимнем лесу. Рассказывает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков:

“У Лидии Щебуняевой довольно длинный послужной список. Больше всего она стала известной из-за того, что оправдала фактически, не увидела тяжелых последствий похищения, причинения физической боли, последствий и смерти активиста Вербица во время революции достоинства. Это и многое другое также не стало основанием, чтобы ВРП хотя бы приостановило рассмотрение вопроса об отставке Щебуняевой”.

На время оглашения приговора Медвидю, в апреле 2023-го, рассмотрение дела длилось уже несколько лет и сроки давности привлечения к ответственности за совершение преступления истекли. Поэтому Медведя хоть и сочли виновным, но одновременно освободили от наказания.

Также Лидия Щебуняева судила своего коллегу из Печерского районного суда города Киева – одиозного «судью Майдана» Виктора Кицюка. В 2020 году она оправдала Кицюка, потому что не увидела состава преступления в его действиях.

Лидию Щебуняеву перевели в Шевченковский райсуд Киева в 2015 году. С 2003 года она была судьей Харцызского городского суда Донецкой области. Собеседование с Высшей квалификационной комиссией служительница фемиды проходила в закрытом режиме и подтвердила соответствие занимаемой должности. Имущественные декларации указывают на то, что основным доходом семьи Щебуняевой с 2014 года была заработная плата судьи. Судья владеет квартирой в Донецкой области. А местом ее фактического проживания был указан Киев, хотя хотя бы любое жилье в столице в ее декларациях отсутствовало, даже на условиях пользования. Продолжает Михаил Жернаков:

“В очередной раз получается, что судей, играющих против государства Украина, отпускающих на свободу убийц, отпускающих на свободу судей, принимавших решение по команде из АП Януковича, мы теперь им вместо того, чтобы они понесли справедливое наказание, будем выплачивать пожизненное денежное содержание, которое может достигать и 100 тыс. гривен, в зависимости от того, сколько судьи заработали по последнему месту работы”.

Еще один судья с сомнительной репутацией, которого Высший совет правосудия отправил в отставку с пожизненным содержанием за наш с вами счет – это Алексей Брынцев, судья Хозяйственного суда Харьковской области. В 2016-м он принимал участие в конкурсе в Верховный суд, однако получил отрицательное заключение от Общественного совета добродетели.



Общественный совет добродетели обнаружил, что Бринцев является бывшим зятем экснардепа Степана Гавриша, который в 2004-2005 годах представлял интересы Виктора Януковича в Верховном Суде. А бывшая жена Брынцева исполняла обязанности помощницы народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. В 2006-2015 годах отец судьи - Василий Брынцев - был судьей Конституционного Суда. В 2010 году он в составе коллегии судей признал законным конституционный переворот, в результате которого экспрезидент Виктор Янукович узурпировал власть в Украине. Естественно, дети не отвечают за родителей, впрочем, связь с политическими силами, тем более, пророссийскими - отнюдь не указывает на добродетель судьи.

Бринцев получил в собственность землю во временно оккупированном Крыму несколько домов и квартир и нежилые помещения. В 2019 году Общественный совет добродетели обнаружил, что за 3 года войны судья более 20 раз пересекал границу с Россией. Отец и мать Брынцева также регулярно совершали поездки в российскую федерацию. О таких путешествиях точно не могут не знать российские пограничники и другие представители российских силовых ведомств, - убеждает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков:

Почему они пропускают и как пропускают этого человека, каким образом и на что выменяли гарантии безопасности? Если судья катается туда-сюда – либо на оккупированную территорию, либо прямо на территорию РФ, то явно есть некая договоренность между судьей и РФ. Что делает на территории нашего врага человек, являющийся представителем государства, принимающего решение именем Украины?”

Со всем этим послужным списком судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Брынцев 21 марта этого года ушел в отставку. Итак, как видим, почетное освобождение служителей фемиды – это не всегда положительное и справедливое явление. Конечно, то, что недобродетели судьи перестают вершить правосудие - это уже неплохо. Впрочем, когда они уходят в отставку, за ними сохраняется звание судьи, а соответственно и иммунитет от стражей порядка, ведь судью даже в отставке невозможно задержать без разрешения ВРП. Они могут участвовать в управлении судебной системой и получать пожизненное денежное воздержание от государства – от ста тысяч гривен в месяц. Поэтому судьям с сомнительной репутацией такая опция как почетная отставка должна быть недоступна.