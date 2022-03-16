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Как не заболеть во время войны: в ЦПД дали советы для граждан Украины

16 мартa, 2022 среда
05:09
война с Россией

Центр противодействия дезинформации собрал подборку советов для украинских граждан, чтобы не заболеть во время войны

Информацию от ЦПД передаёт Эспрессо.TV.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины решил напомнить для украинцев простые правила, чтобы не заболеть во время войны в местах скопления большого количества людей.

  • По возможности соблюдайте дистанцию.
  • Соблюдайте гигиену рук и органов дыхания.
  • Продолжайте носить маски.
  • Не касайтесь руками лица.
  • Мойте или дезинфицируйте руки перед едой.
  • В случае кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя.
  • Сразу обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их с мылом.
  • Обратитесь за помощью в случае необходимости.
  • Запаситесь теплой одеждой и одеялами.
  • Проветривайте помещение не менее трех раз в день.
  • Проводите по возможности ежедневную влажную уборку.

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