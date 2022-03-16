Как не заболеть во время войны: в ЦПД дали советы для граждан Украины
Центр противодействия дезинформации собрал подборку советов для украинских граждан, чтобы не заболеть во время войны
Информацию от ЦПД передаёт Эспрессо.TV.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины решил напомнить для украинцев простые правила, чтобы не заболеть во время войны в местах скопления большого количества людей.
- По возможности соблюдайте дистанцию.
- Соблюдайте гигиену рук и органов дыхания.
- Продолжайте носить маски.
- Не касайтесь руками лица.
- Мойте или дезинфицируйте руки перед едой.
- В случае кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя.
- Сразу обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их с мылом.
- Обратитесь за помощью в случае необходимости.
- Запаситесь теплой одеждой и одеялами.
- Проветривайте помещение не менее трех раз в день.
- Проводите по возможности ежедневную влажную уборку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное