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Как не стать жертвой торговцев людьми. Центр противодействия дезинформации дал советы для тех, кто выехал из Украины в связи с войной
Из-за отчаяния и паники, которая охватывает людей, бегущих от обстрелов, есть возможность утратить бдительность и стать жертвой торговцев людьми. Центр противодействия дезинформации объясняет, что нужно делать, чтобы этого не произошло
Советы опубликовали в Telegram.
Как не стать жертвой торговцев людьми:
- не отдавайте никому оригиналы документов, положите копии в разные места;
- не соглашайтесь на работу сомнительного характера;
- не берите взаймы у незнакомцев;
- поддерживайте связь с родными;
- выучите телефоны экстренных служб (помощь в странах ЕС – 112).
- Напомним, правительство Соединенных Штатов предоставит более $186 миллионов гуманитарной помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц и более трех миллионов беженцев из Украины.
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