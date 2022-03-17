Как не стать жертвой торговцев людьми. Центр противодействия дезинформации дал советы для тех, кто выехал из Украины в связи с войной

Советы опубликовали в Telegram.



Как не стать жертвой торговцев людьми:

не отдавайте никому оригиналы документов, положите копии в разные места;

не соглашайтесь на работу сомнительного характера;

не берите взаймы у незнакомцев;

поддерживайте связь с родными;

выучите телефоны экстренных служб (помощь в странах ЕС – 112).

Напомним, правительство Соединенных Штатов предоставит более $186 миллионов гуманитарной помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц и более трех миллионов беженцев из Украины.

"Торговля людьми – это форма современного рабства и нарушения прав человека для получения прибыли через контроль и эксплуатацию других людей. Она бывает в форме трудовой или сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества, для изъятия органов и т.п.", - говорится в сообщении.