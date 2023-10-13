Как не стать жертвой мошенников: НБУ дал советы украинцам
86% мошеннических трансакций в Украине проходят в интернете. Поэтому важно позаботиться о защите финансового номера телефона и безопасном онлайн-шопинге
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает пресс-служба регулятора.
По его словам, украинцы часто "ведутся" на мошеннические схемы с выплатами социальной помощи от государства или международных организаций, а также с якобы выигрышем подарков.
"С прошлого года распространенным видом мошенничества стали фишинговые страницы в интернете, клонирующие сайты Поддержки, Помощи, государственных органов, крупнейших банков, международных учреждений, в частности ООН. Ссылки на них распространялись мошенниками в мессенджерах, чтобы граждане, перейдя по ссылке или зарегистрировавшись, ворам персональные данные, данные своего счета, пароли для доступа к интернет-банкингу», – рассказал Шабан.
Он отметил, что наиболее уязвимой в этом плане молодежь, менее доверчивыми - пенсионеры.
"Совет не передавать никому данные своей платежной карты, срок ее действия, CVV-код уже более-менее все усвоили. Теперь становится насущным понимание того, что нужно защитить номер мобильного телефона, привязанный к счету. Для этого нужно идентифицировать этот номер в мобильного оператора по своим паспортным данным", - рекомендовал замглавы НБУ.
"Кроме того, стоит для онлайн-покупок пользоваться услугами известных маркетплейсов или рейтинговых интернет-магазинов, где меньше шансов встретить мошенников с несуществующими или некачественными товарами", - добавил он.
- Как свидетельствуют результаты совместного опроса НБУ и платформы "Опендатабот", с начала полномасштабной войны каждый девятый украинец стал жертвой мошенников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное