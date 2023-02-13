Две-три последние недели наблюдаем очень активное усиление именно гибридной войны. РФ активизирует свою агентуру среди профессиональных пацифистов, чтобы расширять движение в мире против вооружения Украины. Идет взрывной вброс фейков в мировые и социальные сети.

Любимый способ действия РФ и Путина – на каждом новом этапе повышать ставки. И сейчас имеем новую для российского диктатора ситуацию, когда играть в свою любимую игру ему очень тяжело. РФ фактически исчерпала способности для эскалации войны конвенционными средствами. Более того, РФ точно проигрывает на поле боя в конвенционной войне. 2021 год заканчивался тем, что Путин угрожал миру большой войной в надежде получить без этой войны контроль над Украиной. Теперь уже год он безуспешно пытается это получить. И за год войны он не только не приблизился к своей цели, а наоборот — показал всем, что его армия не такая уж страшная сила.

Путин угрожал миру большой войной в надежде получить без этой войны контроль над Украиной. Теперь уже год он безуспешно пытается это получить. И за год войны он не только не приблизился к своей цели, а наоборот показал всем, что его армия не является такой уж страшной силой.

Поэтому у него осталось только два рычага давления: угрозы ядерным оружием и усиление гибридной компоненты войны.

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И еще заметила любопытное явление. Последние две недели российские телеканалы много рассказывают об операциях США против Ирака и Саддама Хусейна. Вообще постоянно говорят о драматичном конце таких диктаторов как Каддафи и Хусейн.

В целом, хорошо, что говорят. Сознательно или нет российские пропагандисты заставляют россиян подумать, какой бы Путин выглядел на таких картинках, как с наказанными Саддамом и Каддафи.

Сознательно или нет российские пропагандисты заставляют россиян подумать, какой бы Путин выглядел на таких картинках, как с наказанными Саддамом и Каддафи

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Но с Ираком есть еще одна аллюзия. РФ начали сравнивать с Ираком не только потому, что Саддам Хусейн также видел свою главную миссию в том, чтобы создавать проблемы соседям. Там есть важный урок, который США и весь мир извлекли. После победы над Саддамом во время войны за освобождение Кувейта, Запад надеялся, что диктатор упадет в результате поражения и внутреннего переворота. Такого не вышло. Потому что иракская пропаганда представила внутри страны ситуацию так, будто союзные войска не решились пересечь границу Ирака, потому что боялись гнева иракцев и мощи иракской армии. Рассказывали сказки о том, как мощно иракская армия встретила союзные силы на границе и не пустила на иракскую землю. На самом деле союзные силы и не собирались идти дальше освобождения непосредственно территории Кувейта. После поражения режим устоял и продолжал готовить новые войны. Чтобы окончательно покончить с Саддамом, пришлось воевать еще раз.

И вот сейчас многие понимают, что когда российские войска выбросят из Украины, но не будет оккупации РФ, то путинский режим будет рассказывать своему населению то же самое — не решились пересечь границы РФ, потому что боятся российского духа, потому что ядерное оружие и прочее. И рашизм продолжит гадить. Как ни повторять иракские ошибки — вот вопрос, на который пока нет ответа.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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