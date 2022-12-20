Как не потерять деньги, если выключили свет при использовании банкомата или терминала: советы от Минреинтеграции
В Минреинтеграции рассказали, как не потерять деньги, если выключили электроэнергию при использовании банкомата или терминала
Об этом пишет в телеграмме пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
"В Украине продолжают экстренные отключения электричества. Это может застать врасплох, в том числе когда вы пользуетесь банкоматом или терминалом", - пишут в Минреинтеграции.
В таком случае украинцам советуют звонить на горячую линию своего банка, оставшаяся в устройстве карточка и подавать заявку на возврат средств. К примеру, если это ПриватБанк, то номер – 3700.
Оператору необходимо сообщить номер терминала, адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции. Когда заявка будет проработана и деньги в терминале перечислят, а недополученные денежные средства вернут на карту.
Сообщается, что обналичить можно и на кассах магазинов, аптек и АЗС.
Для этого необходимо совершить любую покупку, при расчете картой попросить кассира снять наличные. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.
Кроме того, можно снять наличные с карты в отделениях Укрпочты и Новой Почты.
- Ощадбанк сообщил , что с 24 ноября украинцы могут снимать наличные деньги в его банкоматах без комиссии с карточек любых банков.
- ПриватБанк установил единые лимиты на обналичивание украинских банков: теперь все абоненты могут снять до 20 тыс. гривен.
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